Firenze
lunedì 8 Dicembre 2025
Pallanuoto paralimpica, alla Rari Nantes Florentia anche la Supercoppa Italiana

Una vittoria spettacolare per 12-10 contro i rivali storici del Lions Club Napoli: scritta un'altra pagina memorabile della società

Sport
Pallanuoto paralimpica, alla Rari Nantes Florentia anche la Supercoppa Italiana (foto ufficio stampa)
FIRENZE – La Rari Nantes Florentia scrive un’altra pagina memorabile nella pallanuoto paralimpica italiana, conquistando la Super Coppa Italiana con una vittoria spettacolare per 12-10 contro i rivali storici del Lions Club Napoli. Un successo che va ben oltre il punteggio e che consacra la formazione di coach Laura Perego come la squadra da battere, la più vincente e dominante dell’era FINP.

Dopo uno scudetto conquistato con autorità e una Coppa Italia da incorniciare, la Florentia chiude la stagione centrando un triplete da leggenda, simbolo di continuità tecnica, mentalità vincente e capacità di emergere nei momenti decisivi. Una partita intensa, giocata punto a punto, dove la lucidità nei momenti chiave e la solidità difensiva hanno permesso ai biancorossi di avere la meglio su un avversario mai domo.

Con questa vittoria, la Rari Nantes Florentia eguaglia il record storico di 17 successi consecutivi ottenuto nel 2023 e mette definitivamente in cassaforte il nono titolo della propria storia Finp. Numeri che parlano chiaro: nessuna altra società ha saputo costruire un palmarès così ricco e longevo nella disciplina, elevando la Florentia al rango di società più titolata della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico

