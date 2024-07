Pari con lo Hull City: finisce senza vittorie il tour inglese della Fiorentina

Getting your Trinity Audio player ready...

Hull City – Fiorentina 2-2

HULL CITY (3-4-3)

: Pandur; Giles, Jones, McLoughlin; Simons, Estupinan, Drameh, Seri; Slater, Jacob, Omur. All: Tim Walter

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Kayode, Pongracic (83’ Baroncelli), Ranieri (70’ Parisi); Dodo (70’ Comuzzo), Mandragora, Barak (83’ Bianco), Biraghi; Kouame (83’ Caprini), Brekalo (61’ Ikonè); Kean. A disp: Martinelli, Christensen, Sottil, Infantino, Kouadio, Krastev, Munteanu, Rubino, Fortini All.: Palladino.

RETI: 29’ Dodò, 50’ Kean, 72’ Omur, 80’ Longman

NOTE: Ammoniti Jacob, Comuzzo

Si chiude senza vittorie la tournée inglese della Fiorentina. Parità anche contro lo Hull City nonostante il doppio vantaggio. Entrambe le reti nascono sugli assi di Dodò e di Kean, i migliori fra i viola nel test inglese. A pesare sul punteggio finale gli errori di Terracciano sul gol che accorcia le distanze di Omur e di Pongracic, poi uscito indolenzito, sulla rete del pareggio di Longman.

Rimandato l’esordio in viola di Colpani, che non era neanche in panchina nel match, ma si delineano intanto sia i dettami tattici di Raffaele Palladino sia le ipotesi per possibili formazioni titolari sempre con il modulo 3-4-2-1, che sembra essere quello preferito dal tecnico.

Domenica 4 agosto alle 19 la sesta amichevole precampionato contro il Montpellier.