Playoff Challenge, seconda vittoria di fila per il Bisonte Firenze

Il Bisonte Firenze – Eurotek Laika Busto Arsizio 3-1 (18-25, 25-21, 25-9, 25-21)

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 11, Morello 2, Valoppi (L1), Zuccarelli 12, Colzi ne, Villani, Knollema 22, Malešević ne, Bukilić 2, Tanase 7, Kaçmaz 15, Lapini (L2) ne, Agrifoglio ne. All. Chiavegatti.

EUROTEK LAICA UYBA BUSTO ARSIZIO: Battista 11, Pelloni (L1), Gennari ne, Metwally 11, Seki 4, Diouf 4, Schmit, Parlangeli, Obossa 15, Eckl 8, Torcolacci 1, Parra (L2) ne, Booth 4. All. Barbolini.

ARBITRI: Caretti – Serafin.

NOTE: durata set: 23’, 29’, 19’, 27’; muri punto: Il Bisonte 12, UYBA 8; ace: Il Bisonte 5, UYBA 0; spettatori: 268.

FIRENZE – Seconda vittoria consecutiva nei playoff Challenge – e prima gioia casalinga – per Il Bisonte Firenze, che supera 3-1 la Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio al Pala BigMat e si porta in testa alla classifica del Girone A con sei punti, tre in più di Chieri, che però ha due partite in meno e che sarà la prossima avversaria delle bisontine domenica 22 marzo ancora al Pala BigMat. Come nella settimana precedente a Macerata, la squadra di coach Chiavegatti ha perso il primo set sotto i colpi di Obossa e Battista, ma poi si è riorganizzata e ha alzato di netto il proprio livello di gioco, trovando più risposte dalla battuta e chiudendo il quarto set con un parziale di 7-0 dal 18-21 al 25-21, propiziato proprio dal super servizio di Acciarri. Il meritato premio di Mvp è andato a Begüm Kaçmaz, che ha chiuso con 15 punti, di cui 5 a muro, e il 52% in attacco.

Coach Chiavegatti schiera Morello in palleggio, Bukilić opposto, Tanase e Knollema in banda, Acciarri e Kaçmaz al centro e Valoppi nel ruolo di libero, mentre Barbolini, con Parra e Boldini indisponibili, risponde con Seki in regia, Obossa opposto, Battista e Metwally in posto quattro, Booth e Eckl al centro e Pelloni libero.

Il primo allungo del match è dell’Uyba grazie al primo tempo di Booth e all’errore in attacco di Acciarri (6-9), poi Obossa attacca la parallela del + 4 (7-11), e su un altro missile di Obossa (11-16) Chiavegatti è costretto a fermare il gioco, per poi inserire anche Zuccarelli per Bukilic: Battista allunga ancora col mani-out dell’11-18, Zuccarelli prova a reagire con quattro attacchi vincenti (17-22), ma il gap è troppo ampio e Obossa chiude con il lungolinea del 18-25.

Nel secondo set rimane in campo Zuccarelli, e l’approccio è decisamente diverso, con Kacmaz (primo tempo e muro) e Knollema che piazzano il 6-3 cu cui Barbolini è costretto a spendere il time out: la sua squadra reagisce col muro di Eckl e il pallonetto di Metwally (7-6), poi sorpassa con la stessa combinazione (8-9) e allora è Chiavegatti a fermare il gioco. Si entra in una fase punto a punto, poi un paio di errori in attacco di Busto regalano il + 2 a Firenze (16-14) e Barbolini chiama il secondo time out, per poi provare il doppio cambio (Diouf e Schmit per Obossa e Seki) sul 17-15: Zuccarelli trova con intelligenza il 21-18, Barbolini chiude il doppio cambio, Knollema tiene il cambio palla con un gran pallonetto (23-20), e alla fine è Kacmaz a spazzolare la rete per il definitivo 25-21.

Ottimo anche l’inizio di terzo set, con il tocco di seconda di Morello (4-1) che suggerisce a Barbolini di fermare subito il gioco, poi Knollema firma l’8-2 con un diagonale stretto e l’11-3 con un ace, e sul 12-4 arriva il momento del doppio cambio con Diouf e Schmit per Seki e Obossa: Acciarri fa + 10 col muro del 14-4, Knollema + 12 col pallonetto del 20-8, e alla fine è la stessa Knollema a chiudere col mani-out del 25-9.

Nel quarto c’è Torcolacci al posto di Booth, e il primo break è per l’Uyba (attacco e pallonetto di Battista per il 7-9) con Chiavegatti che spende il time out: il muro di Eckl vale il 9-12, Firenze ricuce subito con Knollema e l’errore in attacco di Eckl (12-12), poi Zuccarelli trova l’ace del 17-16 e Barbolini decide di parlarci su. Al rientro c’è la reazione ospite con Battista (17-19), poi sul 17-20 di Obossa è Chiavegatti a fermare il gioco, con Villani che entra sul 18-20 per Tanase e Il Bisonte che impatta col muro di Kacmaz e il pallonetto di Knollema (21-21), costringendo Barbolini al time out: Acciarri continua a martellare dai nove metri (correzione di Kacmaz su ricezione slash e poi ace del 23-21), Knollema mura per il 24-21 e alla fine è ancora un servizio vincente di Acciarri a chiudere i conti (25-21).

“Sono così felice e fiera della mia squadra – dice Begüm Kaçmaz – Oggi ci siamo fidate l’una dell’altra e tutto è andato come avevamo pianificato. Ci siamo allenate duramente questa settimana, e oggi siamo riuscite a mettere in campo tutto quello che avevamo studiato, contro una squadra che ha spinto forte e che ha utilizzato bene anche la panchina. Sono felice della vittoria e ringrazio le mie compagne che mi hanno sempre supportato, fin dall’inizio della stagione: sono la più giovane, ma si sono sempre fidate di me, a partire da capitan Agrifoglio che mi ha sempre spinto, anche prima di questa partita. Amo giocare in Italia e ne Il Bisonte, mi sento benissimo qui e sono davvero contenta della prestazione di oggi”.