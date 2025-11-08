10.7 C
Firenze
sabato 8 Novembre 2025
Rari Nantes, difficile trasferta a Trieste. Ma serve ritrovare il passo

Dal gruppo niente proclami, solo la volontà di restare dentro la partita e di mandare segnali tangibili di ripartenza

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Rari Nantes Florentia, per chiudere il 2024 c'è il posticipo salvezza a Roma
Rari Nantes Florentia, per chiudere il 2024 c'è il posticipo salvezza a Roma (foto ufficio stampa)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Rari Nantes Florentia rimette in moto la sua corsa dalla piscina Bruno Bianchi di Trieste, in una delle trasferte più impegnative del girone in un momento in cui la priorità è fermare l’emorragia e ritrovare ritmo e fiducia. Per il sette gigliato, fari bassi e profilo operativo: poche parole, molti fatti, contro una squadra costruita per ben altri obiettivi.

Il messaggio che arriva dallo spogliatoio è chiaro: unità e concretezza. Niente proclami, solo la volontà di restare dentro la partita e di mandare segnali tangibili di ripartenza. “Sappiamo dove siamo e cosa ci serve: compattezza, sacrificio e coraggio”, è il mantra della vigilia. L’obiettivo è tenere alto il morale e tornare a casa con qualcosa su cui costruire il seguito di stagione.

Trieste avrà pubblico e pronostico dalla sua, ma la Florentia porta con sé l’energia di chi cerca riscatto. Sarà una prova di carattere, anche un buon match può valere come svolta psicologica.

Fischio d’inizio oggi (8 novembre) alle 18,30, dirige il duo Colombo – Roberti Vittory.

 

© Riproduzione riservata

