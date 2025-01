Rari Nantes Florentia chiude il girone d’andata con un ko a Trieste

Getting your Trinity Audio player ready...

Pallanuoto Trieste – Rari Nantes Florentia 15-8 ( 5-1 4-2 4-2 2-3)

PALLANUOTO TRIESTE: D. Lazovic, D. Podgornik 1, R. Petronio 1, N. Pavic, L. Marziali 2, T. Sedlmayer, E. Manzi 2, M. Mezzarobba, A. Razzi 1, V. Draskovic 6, R. Liprandi, A. Mladossich 2, P. Oliva, F. Casavola. All. Mirarchi

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco, C. Di Fulvio 3, T. De Mey, M. Calamai, T. Turchini, N. Hofmeijer 1, S. Sordini, N. Benvenuti 1, G. Bini 2, C. Mancini 1, G. Gioia, U. Tprvosky. All. Minetti

ARBITRI: Ricciotti e Navarra

NOTE: Espulso Razzi (T) per proteste nel terzo tempo. Usciti per limite di falli Draskovic (T) e Stocco (F) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Pallanuoto Trieste 4/9 + 3 rigori (uno fallito) e RN Florentia 2/10 + un rigore fallito. Lazovic (T) para un rigore a De Mey a 5’30” del secondo tempo. Cicali (F) para un rigore a Manzi a 7’05” del quarto tempo. Oliva (T) subentra a Lazovic nel quarto tempo. Espulso il tecnico Minetti (F) nel secondo tempo. Spettatori: 500 circa

FIRENZE – Nell’ultimo turno di andata della regular season maschile la Florentia alza bandiera bianca e si arrende ai padroni di casa del Trieste con un passivo di sette reti di scarto. Una sconfitta tanto prevedibile quanto amara per il sette gigliato, che nonostante una seconda parte più attenta e organizzata non è riuscita a sovvertire il parziale meno sei alla fine dei primi due tempi, condizionati da un approccio remissivo e qualche errore difensivo di troppo.

Per il tecnico toscano un match che racchiude l’intero andamento di questa prima parte di stagione alternato da momenti di grande intensità a qualche distrazione di troppo: “Arriviamo al giro di boa con quattro vittorie e due pareggi che ci permettono di restare in corsa e giocare le nostre carte da qui alla fine con più convinzione, ma con tanti punti su cui lavorare per migliorarla. Stando al match di oggi mi dispiace per l’episodio dell’espulsione, ma nella concitazione del match non abbiamo ben capito il motivo di alcune decisioni. Faccio i complimenti agli avversari, il risultato finale è più frutto del merito loro che di nostri demeriti e la classifica lo dimostra. Sabato prossimo a Bellariva ci aspetta un Posillipo in crescita, avversario totalmente diverso rispetto al match di andata”.