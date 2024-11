Rari Nantes Florentia, con Bologna la seconda sconfitta di fila

Getting your Trinity Audio player ready...

Rari Nantes Florentia – De Akker Bologna 9-13 (0-4 3-2 2-3 4-4)

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco 1, C. Di Fulvio 2, T. De Mey, M. Calamai, T. Turchini 1, G. Cardoni, S. Sordini 2, N. Benvenuti 1, G. Bini 2, N. Hofmeijer, G. Gioia, U. Visciani. Allenatore: L. Minetti

DE AKKER TEAM: Valle, T. Abramson 3, H. Rouwenhorst, M. Bragantini 3, K. Milakovic, Lucci 3, Tringali, Gallo, A. Condemi 2, S. Luongo 1, E. Cocchi, A. Urbinati, M. Pederielli 1, M. Martini. Allenatore: F. Mistrangelo

ARBITRI: D’Antoni e Ferrari

NOTE: Superiorità numeriche: Florentia 2/12 e De Akker 5/12 + 2 rigori. Usciti Luongo (De Akker) e Di Fulvio e Sordini (Florentia) per limite di falli nel quarto tempo. Nel terzo tempo Luongo (De Akker) fallisce un rigore (la palla gli scivola di mano al momento del tiro). Spettatori 250 circa

FIRENZE – Nel quinto turno della regular season maschile di serie A1 la De Akker ribalta il fattore campo e condanna la Florentia alla seconda sconfitta consecutiva.

Un match a corrente alternata per il sette gigliato che dopo un primo tempo difficile, chiuso sul parziale zero a quattro, nel secondo trova il guizzo per dimezzare le distanze e tornare in partita, fino al meno uno della ripresa vanificato dalla tripletta ospite. Ad inizio quarto tempo con il Bologna sugli scudi con un nuovo più quattro, la Florentia spolvera l’orgoglio che riaccende la luce e la partita fino al parziale 9 a 10 grazie alla tripletta di Sordini, Stocco e Benevenuti. Il Bologna ci crede, la Florentia meno e Bragantini in doppia superiorità indirizza il match verso la fine in un’azione confusa anche da alcune scelte arbitrali.

A meno uno dalla sirena Minetti rompe gli indugi e prova il tutto per tutto schierando Cicali in attacco, ma la difesa ospite respinge ogni iniziativa e ringrazia con una doppietta a porta vuota che appesantisce il passivo, ridimensionato nel finale da Bini.

Per il tecnico biancorosso, al di là delle superiorità fallite, una sconfitta che riporta la squadra con i piedi per terra ma che non cambia le ambizioni in un campionato molto equilibrato, soprattutto nella zona bassa della classifica.