Rari Nantes Florentia fa incetta di medaglie agli Eurojunior 2024

FIRENZE – Con un oro, tre argenti e due bronzi la Firenze del nuoto targata Florentia mette lo zampino nell’Italia dei record agli Eurojunior di nuoto 2024, aggiungendo in bacheca l’ennesimo successo internazionale singolo e in staffetta dell’era Pieri-Verniani.

Un bottino che profuma di storia per il trio biancorosa, accompagnato in Lituania dal tecnico gigliato Lorenzo Palagi, al seguito della spedizione azzurra, che oltre ai 5 podi porta in riva all’Arno l’ennesima conferma del nuoto a pochi giorni dai giochi di Parigi, dove la società gigliata si presenterà ai blocchi di partenza con ben 4 nuotatori made in Rari: Lorenzo Zazzeri, Matteo Restivo, Filippo Megli, Matilde Biagotti e una acquisita, Costanza Cocconcelli tesserata Azzurra 91, allenata da Paolo Palchetti anche lui in odor di convocazione come tecnico federale.

Oltre alla cinquina del nuoto, ad arricchire il rooster della società gigliata a Parigi, il portierone del setterosa Caterina Banchelli, fiorentina e rarina doc in forza alla Sis Roma da un anno ma ancora di proprietà biancorossa.

Per il presidente in pectore Andrea Pieri, la soddisfazione e l’amarezza di un risultato straordinario non sostenuto dal tessuto imprenditoriale Toscano: “Siamo di fronte al più importante risultato della città e della regione e siamo costretti a fare emigrare i nostri campioni per mancanza di strutture e fondi necessari. Se la situazione non cambia sarò costretto anche io a prendere decisioni drastiche”.

Il medagliere Rari Nantes Florentia

Irene Mati oro nella 4×100 mista con Benedetta Boscaro (1’03″44), Irene Mati (1’08″76), Caterina Santambrogio (58″60) e Sara Curtis (53″68) in 4’04″48; Emma Vttoria Giannelli argento 1500 stile libero; Irene Mati argento nella staffetta 4×100 mista mixed con Daniele Del Signore (54″83), Irene Mati (1’09″08), Daniele Momoni (51″64), Sara Curtis (54″40) in 3’49″95; Giulia Pascareanu argento 4×200 mista; Giulia Pascareanu bronzo 200 misti; Emma Vittoria Giannelli bronzo 800 stile libero.