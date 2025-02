Rari Nantes Florentia, sconfitta a testa alta con Savona

Getting your Trinity Audio player ready...

Rari Nantes Florentia – Rari Nantes Savona 9-17 (1-4 3-4 2-5 3-4)

RN FLORENTIA: M. Cicali, N. Hofmeijer 1, M. Stocco, C. Di Fulvio 1, T. De Mey, M. Calamai, T. Turchini, G. Cardoni 2, S. Sordini 1, N. Benvenuti, G. Bini 2, D. Borghigiani 2, G. Bianchi, U. Trpovski. All. Minetti

RN SAVONA: G. Nicosia, N. Rocchi 2, L. Damonte 2, P. Figlioli 2, D. Occhione, V. Rizzo 1, D. Merkulov 1, L. Bruni 3, B. Erdelyi 1, M. Guidi 3, A. Patchaliev 1, M. Vavic, N. Da Rold, A. Gullotta 1. All. Angelini

ARBITRI: Paoletti e D’antoni

NOTE: Superiorità numeriche: Florentia 6/16 + 2 rigori e Savona 8/14 + 2 rigori. Nel Savona inizia in porta con il n13 Da Rold che nel secondo è espulso temporaneamente per un fallo commesso fuori dai sei metri e sostituito dal n1 Nicosia. Da Rold torna tra i pali nel quarto tempo. Dal terzo tempo cambio di portiere anche nella Florentia: il n13 Bianchi sostituisce il n1 Cicali. Usciti per limite di falli Stocco e Turchini (F) nel terzo tempo, Sordini (F) e Patchaliev (S) nel quarto. Spettatori 200 circa

FIRENZE – Nel diciannovesimo turno di campionato serie A1 maschile la Florentia tiene il ritmo ma non il passo del Savona, ed esce a testa alta da una partita bella nonostante il risultato finale tanto prevedibile quanto sorprendente dal punto di vista del gioco.

Per la Florentia mai doma davanti alla fisicità e l’esperienza della terza forza del campionato, una sconfitta agrodolce che non cambia di molto la classifica e tiene alto il morale in vista della volata salvezza a sette giornate dal termine in lotta con Telimar, Iren, Olympic, Onda Forte e Catania.

Per il tecnico gigliato, sereno a fine partita, buone le indicazioni difensive e individuali a partire dalla coppia di portieri Cicali-Bianchi, in evidenza in diverse occasioni, così come in attacco con il recupero completo di Borghigiani, oggi tra i migliori. Statistiche alla mano, buona la percentuale in entrambe le fasi di superiorità e di tiri realizzati dal perimetro. Sabato prossimo contro il Recco, la trasferta di “riscaldamento” prima del doppio scontro diretto contro l’Iren, a Bellariva e il Telimar a Palermo.