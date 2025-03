Rari Nantes Florentia, spettacolo alla Nannini: con Genova è parità

Getting your Trinity Audio player ready...

Rari Nantes Florentia – Iren Genova Quinto 11-11 (5-5 3-4 2-1 1-1)

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco, C. Di Fulvio 3, T. De Mey 2, N. Hofmeijer, T. Turchini, D. Borghigiani 1, S. Sordini, N. Benvenuti 3, G. Bini, C. Mancini 2, G. Bianchi, U. Tprvosky. All. Minetti

IREN GENOVA QUINTO: F. Ghiara, N. Gambacciani 1, A. Di Somma, S. Villa 3, F. Panerai 1, O. Veklyuk, D. Puccio 3, A. Nora 1, N. Figari 2, A. Massa, M. Aicardi, J. Gambacciani, A. Noli, F. Gandolfo. All. Bittarello

ARBITRI: Schiavo e Ercoli

NOTE: Spettatori 350 circa. Ammonito Bittarello (all. Q) nel secondo tempo per proteste. Ammonito Minetti (F) nel terzo tempo per proteste. Gambacciani (G) uscito per limite di falli nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Florentia 5/13, Quinto 4/11.

FIRENZE – Nella prima finalina con vista play out della ventunesima giornata di regular season maschile di serie A1, tra Florentia e Quinto vince lo spettacolo e il Telimar corsaro a Siracusa ne approfitta. Una sfida intensa e ricca di colpi di scena che accorcia la classifica in chiave salvezza e accontenta soprattutto il pubblico numeroso della Nannini.

La partita si apre con ritmi elevati con le due squadre lunghe e generose che si affrontano a viso aperto, alternandosi al comando del match senza mai riuscire a prendere il largo. Nella ripresa Minetti e Bittarello alternano schemi e giocatori annullandosi a vicenda, mantenendo il match in equilibrio fino allo scadere. Nel finale al cardiopalmo con le squadre in perfetta parità un’occasione sprecata per parte mette il sigillo sul risultato e manda tutti sotto la doccia in perfetta parità di rimpianti e risultato.