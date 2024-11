Rari Nantes Florentia travolta in casa dei vicecampioni d’Italia di Savona

Getting your Trinity Audio player ready...

Rari Nantes Savona – Rari Nantes Florentia 20-5 (4-1 6-1 6-2 4-1)

RN SAVONA: G. Nicosia, N. Rocchi 1, L. Damonte 5, P. Figlioli, D. Occhione 1, V. Rizzo, D. Merkulov 2, L. Bruni 1, B. Erdelyi 2, M. Guidi 2, A. Patchaliev 2, A. Gullotta 2, N. Da Rold, T. Cora 2. All. Angelini

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco, N. Hofmeijer, T. De Mey 2, M. Calamai, T. Turchini, G. Cardoni 2, S. Sordini 1, N. Benvenuti, D. Borghigiani, C. Mancini, G. Gioia, U. Visciani. All. Minetti

ARBITRI: Cavallini e Giacchini

NOTE: Usciti per limite di falli Rocchi (S), Turchini (F) e Gullotta (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Savona 7/9 + 3 rigori e Florentia 0/10 + un rigore. In porta Da Rold (S) e Gioia (F)

SAVONA – Pesante ko per la Rari Nantes Florentia contro Savona vicecampione d’Italia.

Un ko fin troppo prevedibile per il sette gigliato, contro un euro avversario ad alta quota che nonostante la strada spianta da un avvio a trazione anteriore, non ha risparmiato goal e occasioni anche nella seconda parte del match. Per la Florentia, con la testa già alle partite alla sua portata, la consolazione di un buon approccio mentale e un finale in crescendo che seppur non ha cambiato le sorti del risultato finale ha messo in evidenza qualche segnale positivo sotto il profilo fisico ed emotivo.

Per la Florentia una sconfitta agrodolce che non cambia la classifica e le ambizioni in vista del prossimo ostacolo di sabato prossimo a Bellariva, la Pro Recco campione d’Italia.