Rari Nantes, vittoria con Roma per sognare la salvezza diretta

Rari Nantes Florentia – Olympic Roma 14-12 (2-3 6-4 4-2 2-3)



RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco 1, C. Di Fulvio 2, T. De Mey 3, N. Hofmeijer, T. Turchini, G. Cardoni 1, S. Sordini 5, N. Benvenuti, G. Bini 1, D. Borghigiani 1, G. Gioia, U. Visciani. All. Minetti

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA: A. Giannotti, S. Ballarini 1, A. Vitale 2, T. Lo Re, S. Vidovic 4, Leporale, G. Cianchetti, B. Kadar, C. Mirarchi 2, M. De Robertis 2, A. Tartaro, F. Patti 1, T. Peluso, L. Cotugno. All. Fiorillo

ARBITRI: D. bianco e Colombo

NOTE: Uscito per limite di falli Hofmeijer nel quarto tempo. Superiorità numeriche: RN Florentia 6/8 + un rigore e Olympic Roma 3/12.

FIRENZE – Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Nel ventiquattresimo turno della regular season maschile di serie A1 la Florentia batte l’Olimpyc Roma e per una notte si gode la nona posizione che vale la salvezza diretta, in attesa delle rivali Telimar e Iren in campo domani, rispettivamente in acqua con Posillipo e Trieste.

Per la squadra di Minetti tre punti d’oro a due giornate dal termine che mettono il turbo al morale e alla classifica dei biancorossi e fanno sognare una Nannini gremita e vestita e festa sotto gli occhi della presidente del main sponsor Barbara Marinali e le telecamere di Rai Sport

Per i gigliati una vittoria di squadra e di cuore costruita con testa e fisico sin dalle prime battute, sostenuta nella seconda parte da una prova maiuscola dall’mvp di giornata, Stefano Sordini bravo a caricarsi la squadra nella fase più delicata del match. Per il tecnico gigliato Luca Minetti, una vittoria di squadra importante ma non ancora decisiva.