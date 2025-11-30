Savino Del Bene blinda il secondo posto nel girone d’andata con il successo a Macerata

Getting your Trinity Audio player ready...

Cbf Balducci Hr Macerata – Savino Del Bene Volley 0-3 (15-25, 24-26, 16-25)CBF BALDUCCI HR MACERATA

: Bresciani, Batte n.e., Sismondi n.e., Kokkonen 10, Kockarevic 3, Bonelli, Mazzon 4, Piomoboni, Ornoch 2, Caforio (L1), Crawford n.e., Clothier 6, Decortes 11, Baldassari (L2) n.e.. All.: Linoetti.

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis n.e., Skinner 4, Castillo (L1), Ruddins n.e., Franklin 7, Ribechi (L2) n.e., Bosetti 9, Ognjenovic 3, Mancini, Graziani n.e., Nwakalor 9, Antropova 16, Weitzel 10. All.: Gaspari.

ARBITRI: Luciani – Cruccolini

MACERATA – La Savino Del Bene Volley conquista una vittoria convincente per 3-0 sul campo della Cbf Balducci Hr Macerata, assicurandosi il secondo posto al termine del girone d’andata.

Nel primo set Scandicci ha preso subito il comando e ha chiuso agevolmente per 25-15, mostrando grande solidità in muro-difesa e nella fase di ricezione. Più combattuto e deciso solo ai vantaggi il secondo set, con le ragazze di Gaspari che si sono imposte 26-24 grazie al carattere e alla lucidità nei momenti chiave. Il terzo set è stato ancora nelle mani della Savino Del Bene Volley, che con ordine e concretezza ha chiuso 25-16, archiviando la partita senza lasciare spazio a rimpianti.

A livello individuale, per la Savino Del Bene Volley si sono distinte Antropova con 16 punti, Weitzel con 10 e Nwakalor e Bosetti, entrambe con 9. Per Macerata, invece, le migliori realizzatrici sono state Decortes con 11 punti e Kokkonen con 10, le uniche due a chiudere in doppia cifra nella formazione marchigiana.

La partita ha messo in evidenza la supremazia della Savino Del Bene Volley non solo nei singoli momenti, ma anche nelle statistiche globali: ha chiuso con il 48% in attacco contro il 30% di Macerata, la ricezione positiva è stata del 55% contro il 47% delle padrone di casa e i muri vincenti sono stati 9 contro 2.

Il prossimo impegno della Savino Del Bene Volley sarà in Cev Champions League, in casa del Volero Le Cannet: la partita, seconda sfida della Pool A della massima manifestazione continentale, verrà disputata in Francia mercoledì (3 dicembre) alle 20.

Così coach Marco Gaspari post-partita: “Era importante vincere oggi, al di là dei risultati dagli altri campi. Abbiamo raggiunto il secondo posto di regular season, che a mio avviso era molto importante per noi. Abbiamo avuto un approccio alla gara molto deciso, molto determinato e un secondo set che ci poteva stare, in cui le ragazze sono state brave a rientrare. Sappiamo che in questo periodo, giocando tanto, dobbiamo mantenere la concentrazione alta e dobbiamo farlo sempre. Oggi siamo stati meno belli rispetto alle ultime uscite, però siamo stati pratici, anche nel terzo set con un attacco non proprio efficace: oggi all’interno della gara c’era anche l’obiettivo di provare alcune situazioni, quindi lo avevamo messo in conto, però è salito in cattedra il muro-difesa, quindi bene così, dobbiamo imparare a gestire bene le situazioni di vantaggio perché possono far calare la concentrazione e non ce lo possiamo mai permettere in questo campionato.”