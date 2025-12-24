Savino Del Bene implacabile: battuta Cuneo e secondo posto consolidato

Getting your Trinity Audio player ready...

Savino Del Bene Volley – Honda Cuneo Granda Volley 3-0 (25-15, 27-25, 25-13)

SAVINO DEL BENE: Traballi 1, Bechis 1, Skinner 9, Castillo (L1), Ruddins n.e., Franklin 7, Ribechi n.e., Bosetti n.e., Ognjenovic n.e., Mancini, Graziani n.e., Nwakalor 6, Antropova 20, Weitzel 5. All.: Gaspari.

HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY: Koulisiani, Keene 5, Atamah n.e., Rivero, Marring (L2), Pritchard 5, Magnani, Allaoui 1, Bardaro (L1), Cecconello 8, Pucelj 7, Signorile, Diop 12. All: Salvagni.

ARBITRI: Santoro – Angelucci

FIRENZE – È dolce il rientro a casa delle campionesse del mondo che, a un mese esatto dall’ultimo match di serie A1 disputato tra le mura del Pala BigMat, sconfigge in tre set la Honda Cuneo Granda Volley e conferma la propria imbattibilità casalinga.

Un match approcciato al meglio per le ragazze di coach Gaspari, con un primo set in cui l’efficacia al servizio (3 ace) e l’ottima distribuzione dell’attacco (45%) hanno permesso alle toscane di vincere agevolmente (25-15).

Cambia il ritmo nella seconda frazione con Cuneo che, dopo un avvio deficitario, è riuscita a esprimersi al meglio grazie all’apporto della sua opposta (7 punti per Diop) e giocarsela punto a punto, cedendo solo ai vantaggi (27-25).

Come accaduto nel primo parziale, è di nuovo la Savino Del Bene Volley ad avere il controllo del set già dalle prime battute, grazie ad una Antropova in gran spolvero (8 punti nel set con 4 muri vincenti) e in grado di chiudere in proprio favore per 25-13.

Top scorer e Mvp dell’incontro è proprio l’opposta azzurra Ekaterina Antropova, autrice di 20 punti, seguita da Skinner (9) e Franklin (7). Per le ospiti la sola Diop chiude in doppia cifra (12), supportata da Cecconello (8) e Pucelj (7).

A livello statistico la Savino Del Bene Volley ha vinto il duello a muro (10-4) e servito con maggiore efficacia (6-3). Per quanto riguarda poi la ricezione, i numeri sono speculari tra le formazioni (56% di positività) mentre in attacco Antropova e compagne hanno registrato percentuali superiori (46%-34%).

Confermato il secondo posto in serie A1 con 40 punti, la squadra di coach Gaspari preparerà nei prossimi due giorni il delicato derby fiorentino contro Il Bisonte Firenze, previsto per venerdì (26 dicembre) alle 18,30.

Coach Gaspari post-partita la vede così: “Sono molto contento perché in questa fase della stagione si gioca tanto ed è quindi normale prevedere anche un calo durante le partite, anche per merito delle avversarie. Oggi siamo stati concreti e cinici per due set e mezzo, poi ci siamo spenti con qualche imprecisione nel secondo set, anche grazie alla loro battuta che, come all’andata, ci aveva messo in grossa difficoltà. Sono però molto soddisfatto, perché con dinamiche di gioco diverse non è mai scontato portare a casa una vittoria piena e ottenuta in questo modo. Ricordatevi: i risultati lo stanno dimostrando anche oggi, bisogna essere molto bravi a rimanere concentrati giocando ogni tre giorni, perché lo scherzetto è dietro l’angolo. Ci prendiamo questi tre punti e adesso subito la testa a Firenze, perché è un’altra partita molto importante per il nostro cammino in campionato.”