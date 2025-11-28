Savino Del Bene, l’esordio in Champions è ok: basta poco più di un’ora per battere Alba Blaj

Getting your Trinity Audio player ready...

Savino Del Bene Volley – Cs Volei Alba Blaj 3-0 (25-13, 25-21, 25-14)SAVINO DEL BENE VOLLEY:

Traballi 1, Bechis n.e., Skinner 10, Castillo, Ruddins 14, Franklin 3, Ribechi (L1), Bosetti 10, Ognjenovic, Mancini n.e., Graziani, 4 Nwakalor 12, Antropova n.e., Weitzel 4. All.: Gaspari.

CS VOLEI ALBA BLAJ: Piani 16, Veres (L1), Lyklema, Ivanova n.e., Ioan, Grama, Vizitiu, Trcol 1, Pirv 6, Krenicky 1, Delic, Felix Costa 13, Martinez Luiz 2, Otcuparu. All.: Naranjo Hernandez.

ARBITRI: Yavuz Akdemir (TUR) – Roy Bensimon (ISR)

FIRENZE – Poco più di un’ora per avere la meglio degli avversari. All’esordio in Champions la Savino del Bene si è imposta per 3-0 contro il Cs Volei Alba Blaj.

La partita, durata 1 ora e 8 minuti, si è giocata davanti a 1140 spettatori e la Savino Del Bene ha dominato fin dal primo set, prendendo subito il largo con Nwakalor protagonista a muro e in attacco e chiudendo 25-13. Nel secondo set l’Alba Blaj ha reagito e ha raggiunto il sorpasso, ma Ruddins, Skinner e Bosetti hanno guidato le padrone di casa al 25-21. Nel terzo set le toscane sono partite fortissimo e hanno mantenuto sempre un largo vantaggio, chiudendo 25-14 senza soffrire.

Ruddins è stata nominata Mvp della partita, top scorer della squadra con 14 punti, seguita da Nwakalor con 12 e da Skinner e Bosetti con 10 punti ciascuna. La Savino Del Bene ha dominato a muro con 15 vincenti contro i 2 delle avversarie, ha messo a segno 4 ace e ha chiuso con una percentuale di attacco del 47%, mentre l’Alba Blaj si è fermata al 35%. La ricezione scandiccese è stata positiva al 58% e perfetta al 29%.

La Savino Del Bene Volley tornerà in campo domenica (30 novembre) alle 17, quando sarà impegnata in trasferta nella gara di serie A1 contro la Cbf Balducci Hr Macerata.

Così coach Marco Gaspari post-partita: “Era importante iniziare bene ed era importante far ruotare un po’ le atlete e soprattutto Kate (Antropova, ndr). Abbiamo fatto quasi tutto ciò che era stato stabilito. La squadra sapeva che questa partita sarebbe stata indirizzata grazie a muro-difesa e abbiamo chiuso con 15 muri punto. Tuttavia, siamo stati disordinati in alcune situazioni, non solo nel secondo set ma anche nel terzo. È chiaro che da parte mia cerco sempre di spingere le atlete a crescere anche quando il risultato è più abbordabile, perché praticamente non si riesce mai a lavorare in palestra e di conseguenza è fondamentale crescere durante le gare. Sono contento di tutte, perché anche chi è entrata ha dato un grande contributo. Siamo in una fase molto calda della stagione: abbiamo due partite di Champions importantissime per presentarci al big match con il VakifBank nelle migliori condizioni possibili. Abbiamo poi la partita con Macerata, che chiude il girone d’andata della regular season ed è fondamentale per il secondo posto in campionato, e infine il Mondiale per Club. Tutto questo in dieci giorni. Di conseguenza dobbiamo essere molto bravi ed elastici, saper ‘aprire e chiudere cassetti’ e crescere attraverso le gare. Brave le ragazze, era importante il risultato. Adesso testa a Macerata”.