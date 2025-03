Savino Del Bene Scandicci, buona la prima nei quarti playoff

Getting your Trinity Audio player ready...

Savino Del Bene Scandicci vs Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-1 (25-14,23-25,25-14,25-17) SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ribechi, Herbots 9, Castillo (L1), Ruddins n.e., Mancini n.e., Ognjenovic 4, Parrocchiale (L2) n.e., Bajema n.e., Graziani n.e. , Nwakalor 9, Carol 14, Antropova 27, Mingardi 11, Ung n.e. All.: Gaspari M. EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO: Howard, Pelloni (L1), Van Der Pijl n.e., Piva 8, Van Avermaet 10, Morandi n.e. (L2), Lualdi n.e., Sartori 10, Obossa 7, Frosini 8, Kunzler 7, Lazic 1, Boldini 1, Scola. All. Barbolini E. ARBITRI: Serafin – Lot

FIRENZE – Savino Del Bene Scandicci, buona la prima.

Herbots e compagne si impongono nella sfida d’andata dei quarti di finale a Palazzo Wanny contro la Eurotek Uyba Busto Arsizio in un’ora e cinquantadue minuti di gioco.

Il match ha visto le ragazze di coach Gaspari mantenere per lunghi tratti il controllo della partita, chiudendo autorevolmente in proprio favore tre delle quattro frazioni disputate e arrendendosi solo con il minimo scarto nel secondo set.

Dominato il primo parziale, in cui le toscane hanno registrato un’efficienza del 65 per cento in attacco, la Eurotek Uyba Busto Arsizio ha mostrato più lucidità e convinzione nella seconda frazione, finalizzando sul finale un set in cui è stata sempre avanti nel punteggio.

Il terzo e il quarto set sono stati invece a completo appannaggio della Savino Del Bene Volley, che con caparbietà ha imposto il proprio ritmo di gioco, risultando efficace in tutti i fondamentali, trascinata dall’Mvp Antropova e dalla centrale brasiliana Carol.

Come accennato, imprescindibile è stato l’apporto offensivo dell’opposta toscana, capace di realizzare 27 punti di cui 3 ace in appena quattro set; a seguire, per le toscane chiudono in doppia cifra anche Carol (14 punti con 2 muri) e la schiacciatrice Mingardi (11).

Per le bustocche, le top scorer risultano essere le centrali Sartori e Van Avermaet con 10 punti a tabellino ciascuna, seguite da Piva e Frosini (8).

A livello statistico, le ragazze di coach Gaspari hanno disputato una buona prova a muro (8-4) e realizzato un punto in più dalla linea dei nove metri rispetto alle biancorosse (5-4). Superiori sono poi le percentuali in attacco (52%-38%) e in ricezione (50%-47%) delle toscane, a conferma della propria buona prestazione in tutti i reparti.

Chiusa positivamente la prima sfida della serie, per Herbots e compagne il prossimo impegno ufficiale corrisponde con una sfida storica. Mercoledì 12 marzo alle 18 a Palazzo Wanny andrà infatti di scena la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Pge Grot Budowlani Lodz: in virtù della vittoria piena ottenuta la scorsa settimana in Polonia, alla Savino Del Bene Volley basterà vincere almeno due set per qualificarsi alla sua prima storica final four della massima competizione europea per club.

“A mio avviso questo anno Busto Arsizio, come dicevo anche nel pre-gara, ha dimostrato di poter impensierire chiunque – dice coach Gaspari – Abbiamo giocato una buona pallavolo, interrotta solo nell’inizio di un secondo set, nel quale eravamo anche riusciti a recuperare un gap di 7 punti. Partita dove mi è piaciuto molto la variazione del colpo d’attacco. Stiamo reinserendo Brit, che dopo un mese di stop per i problemi alla schiena, sta riprendendo la condizione: in seconda linea ha fatto bene, in prima linea può far sicuramente meglio, ma la vedo in crescita nel quotidiano. Di sicuro oggi la fase side out è stata molto positiva, ma anche quella contrattacco. Se devo trovare una pecca nella nostra gara è che, visto come siamo abili a muro, non siamo stati così cinici in alcuni momenti, questo però anche per merito dell’avversario, che ha spinto in battuta dal primo all’ultimo punto ed ha variato i colpi come ha fatto tutta la stagione. Era importante portare a casa la vittoria e lo abbiamo fatto bene, son contento“.