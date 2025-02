Savino Del Bene Scandicci, con Vallefoglia sfida da prendere con le molle

Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – Ancora una sfida da prendere con le molle per la Savino Del Bene Scandicci. A Palazzo Wanny.

Reduce da una settimana di allenamenti e finalmente priva di turni infrasettimanali sul fronte italiano ed europeo, la Savino Del Bene Volley guarda con fiducia al prossimo impegno casalingo, il primo del delicato mese di febbraio in cui si svolgerà anche la final four di Coppa Italia.

Per il ventunesimo turno di serie A1, Herbots e compagne affronteranno la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia di coach Andrea Pistola, ottava forza del campionato italiano e in piena corsa per accaparrarsi il miglior posizionamento possibile in ottica Play Off.

Dopo la sofferta vittoria in quel di Treviglio, in cui coach Gaspari ha dovuto dar fondo a tutte le risorse a sua disposizione per vincere la resistenza orobica, le toscane proveranno a riprendere la striscia positiva di successi a Palazzo Wanny, interrotta dalla sola sconfitta contro le campionesse del mondo della Prosecco Doc Imoco Conegliano.

Il fischio d’inizio è previsto per domenica 2 febbraio alle 17 a Palazzo Wanny.

Due giocatrici della Savino Del Bene Volley hanno militato nella squadra marchigiana, si tratta di: Camilla Mingardi, opposto classe ’97, ha vestito i colori della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia per il campionato 2023-2024, contribuendo con 431 punti alla buona stagione delle tigri; Giulia Mancini, centrale classe ’98, aggregata al club marchigiano per ben tre stagioni, dal 2021 al 2024. Nessuna giocatrice avversaria ha invece giocato nel club toscano.

Quello di domenica 2 febbraio rappresenta il decimo confronto in serie A1 tra le due formazioni considerando anche le sfide dei quarti di finale playoff della scorsa stagione, entrambe vinte dalla Savino Del Bene Volley. L’unica vittoria di Vallefoglia risale invece all’undicesima giornata di ritorno del campionato 2021-2022, occasione nella quale la squadra allora allenata da coach Barbolini si dovette inchinare al tie break.

Il match d’andata disputato lo scorso novembre si è concluso con la vittoria delle ragazze di coach Gaspari per 3-1, grazie ad una impeccabile Antropova (25 punti e il 57% in attacco), ma Candi e compagne hanno saputo mettere a lungo in difficoltà le toscane, come dimostra il primo set vinto e le combattute ulteriori frazioni.

“Giochiamo contro una squadra – dice coach Marco Gaspari – che sicuramente non ha passato un periodo brillantissimo in termini di risultati, ma che viene da due vittorie molto importanti, quella con Bergamo in casa e poi la prova di sostanza contro Roma. Ci aspettiamo quindi un avversario che giocherà con più sicurezze e che ha recuperato anche varie giocatori da delle problematiche fisiche, quindi sarà una partita tutta da giocare. Rimane sempre il nostro solito obiettivo, cioè quello di pensare una gara alla volta: con Vallefoglia sarà una gara molto importante, dobbiamo dare continuità a quanto di buono stiamo facendo in campionato e cercare di mantenere le distanze dalle inseguitrici. Domenica sarà una partita dove il muro e la difesa saranno determinanti, perché nella gara d’andata abbiamo sofferto tantissimo gli attacchi di Bici. Loro inoltre hanno a roster una giocatrice come Simone Lee, che è molto prepotente in attacco, e un giocatrice tecnica come Giovannini, oltre a due centrali che stanno facendo una stagione incredibile, si tratta quindi di un avversario tosto, conosco bene coach Andrea Pistola e so come lavora, quindi dovremo fare grande attenzione, perché vogliamo dare continuità a quello che stiamo facendo adesso.”

Se l’ambizione della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia ad inizio stagione era quella di confermarsi tra le prime otto squadre del campionato italiano, la squadra di coach Pistola non sta sinora tradendo le aspettative. Le marchigiane sono infatti stabili all’ottavo posto in classifica con 29 punti, in vantaggio di ben otto lunghezze sulla Wash4Green Pinerolo a sole sei giornate dal termine della Regular Season.

Le tre vittorie nelle ultime quattro sfide sono a testimonianza dell’ottimo momento delle tigri neroverdi, che hanno a lungo ricercato la propria identità di gioco specialmente in un girone d’andata segnato da sole cinque affermazioni.

Nel match della ventesima giornata di Serie A1, la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia ha avuto la meglio sulla Smi Roma Volley in soli tre set, registrando un buon 48% di positività in attacco e un eccellente 75% di positività in ricezione. In termini offensivi Bici (23), Weitzel (12) e Lee (12) hanno chiuso in doppia cifra, supportate dall’attenta regia di Perovic (5) e dall’MVP De Bortoli.

Il sestetto titolare per la sfida di domenica dovrebbe essere composto da Perovic in regia con Bici nel ruolo di opposto, le due schiacciatrici Giovannini e Lee e al centro il tandem Weitzel-Candi. Il libero è De Bortoli.