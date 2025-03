Savino Del Bene Scandicci fra le migliori quattro d’Europa: battuta Lodz anche a Firenze

Getting your Trinity Audio player ready...

Savino Del Bene Scandicci – Pge Grot Budowlani Łódź 3-0 (25-17, 25-17, 25-16) SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ribechi (L2), Herbots n.e., Castillo (L1), Ruddins 12, Kotikova 2, Mancini 4, Ognjenovic, Bajema 7, Graziani 13, Nwakalor n.e., Carol 7, Antropova 11, Mingardi 4, Ung Enriquez 1. All.: Gaspari M. PGE GROT BUDOWLANI LODZ: Wilińska, Druzkowska 3, Lisiak, Wenerska 1, Blagojevic n.e., Planinsec 5, Enweonwu 11, Rozynska 1, Sobolska-Tarasova 3, Drosdowska (L2), Lysiak (L1), Grabka 1, Manyang 2, Damaske 11. All.: Biernat M. ARBITRI: Aleksandar Vinaliev (BUL) – Igor Porvaznik (SVK)

SCANDICCI – La Savino Del Bene Scandicci entra a far parte del ristretto ed esclusivo gruppo delle quattro squadre migliori d’Europa, conquistando una storica qualificazione alle Final Four della Cev Champions League grazie a una netta vittoria per 3-0 sul Pge Grot Budowlani Łódź nella gara di ritorno dei quarti di finale (parziali di 25-17, 25-17, 25-16).

La squadra toscana ha dominato il match fin dalle prime battute, partendo forte in ogni set e non concedendo mai alle avversarie la possibilità di rientrare. La qualificazione era già parzialmente ipotecata grazie al 3-0 ottenuto nella gara d’andata giocata in Polonia una settimana fa, ma la Savino Del Bene Volley, che nel match di ritorno aveva bisogno solamente di imporsi in due set per approdare in Final Four, ha voluto chiudere in bellezza senza cali di concentrazione.

Dopo aver vinto i primi due parziali di gioco per 25-17, nel terzo set, con la qualificazione ormai in tasca, coach Gaspari ha dato spazio alle seconde linee, consentendo anche l’esordio nella Cev Champions League alla centrale Giulia Mancini, autrice di quattro punti, e alla palleggiatrice Ung Enriquez, che ha festeggiato il debutto mettendo a referto anche un ace nella vittoria per 25-16 ottenuta dalla Savino Del Bene Volley nella terza frazione.

Determinanti per il successo scandiccese le prestazioni offensive di Ruddins (12 punti), Graziani (13 punti) e Antropova (11 punti), mentre Ognjenovic ha gestito al meglio la regia eCastillo, premiata Mvp, ha guidato la seconda linea con la consueta solidità in difesa e ricezione.

La Savino Del Bene Volley ha dominato il confronto in tutte le voci statistiche: ha chiuso con il 62% in attacco, contro il 38% delle avversarie, e una ricezione positiva del 67%, rispetto al 45% delle polacche. A muro ha prevalso con 7 punti vincenti contro 3, mentre dai nove metri ha messo a segno 3 ace contro 2. Il match si è concluso in un’ora e otto minuti, davanti a 2464 spettatori.

Ora, archiviata la qualificazione alla Final Four di Istanbul (3-4 maggio), la squadra di Marco Gaspari si concentrerà sul campionato: domenica 16 marzo alle 15.30 la Savino Del Bene Volley affronterà Busto Arsizio in gara-2 dei quarti di finale playoff.

“Quando sono arrivato a ottobre la società mi ha dato un obiettivo a cui poi insieme ne abbiamo aggiunto un altro, che era quello di raggiungere uno step importantissimo, mai banale e scontato, come giocare una Final Four o una semifinale di Champions – dice Marco Gaspari – La Final Four ha un fascino incredibile e per conquistarla sapevamo che avremmo dovuto fare qualcosa di importante, perché la continuità è sempre il problema delle squadre di pallavolo. L’emozione è tanta, ma la fortuna è che domenica abbiamo una partita di campionato veramente importante e le ragazze lo sanno, però oggi voglio fare i complimenti a tutte le atlete perché in questa Champions League hanno partecipato in tante e, oltre a quelle che avete visto oggi, ci sono state anche Baijens, Linda Magnani, un prodotto del nostro settore giovanile, e Giulia Gennari. Ce ne sono state tante di protagoniste e credo che raggiungere la Final Four sia un bel premio per tutti: giocatrici, staff e società. Non dobbiamo però vederlo come un punto d’arrivo, perché una Final Four è bella, ma va giocata. Adesso ce la godiamo una sera e poi domani bisogna pensare a Busto Arsizio, perché l’ultima partita giocata in casa loro non è finita proprio bene, quindi dobbiamo mettere subito la concentrazione sul nuovo obiettivo”.