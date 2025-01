Savino Del Bene Scandicci in Friuli per allungare la striscia

Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – Dopo la vendetta la ricerca di conferme.

Nella diciottesima giornata di serie A1, infrasettimanale, la gara per la Savino Del Bene Scandicci è è sul taraflex della neopromossa Cda Volley Talmassons Fvg. Le friulane, che occupano l’ultimo posto della classifica generale con 10 punti a pari merito con la Smi Roma Volley, sono state superate al tie-break nell’ultima partita disputata dalla Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia nonostante i 25 punti realizzati dall’opposta austriaca Maja Storck.

Al contrario Herbots e compagne, in seguito alla convincente vittoria casalinga contro la Eurotek Uyba Busto Arsizio, hanno confermato il proprio buon stato di forma e, soprattutto, il secondo posto in graduatoria alle spalle della sola Prosecco Doc Imoco Conegliano.

Il match è programmato per mercoledì 15 gennaio alle 20.30 presso il Palazzetto dello Sport di Latisana.

Nessuna atleta della squadra allenata da coach Gaspari ha giocato per la Cda Volley Talmassons Fvg, mentre una giocatrice friulana è stata tesserata in passato dal club di patron Nocentini. Si tratta di Martina Ferrara, libero classe ’99 e capitano delle Pink Panthers, ha giocato per la Savino Del Bene Volley nella stagione 2017-2018.

La partita di mercoledì sera coinciderà con il secondo incontro nel campionato di Serie A1 tra le due formazioni, che si sono affrontate a Palazzo Wanny nella quinta giornata di andata. La Savino Del Bene Volley in quell’occasione si è imposta in tre set, trascinata dalla solita Antropova (23), ben spalleggiata da Carol e Ruddins, entrambe a quota 11 punti realizzati.

“Talmassons è un’altra finale – dice Gaspari – perché per noi è davvero fondamentale andare in Friuli con un’idea ben chiara, senza tentennamenti dato che in troppe occasioni abbiamo rischiato di lasciare punti in giro. Dobbiamo pensare a dare continuità di risultato: questa deve essere la nostra forza ed è la richiesta che ho fatto alle ragazze ad ottobre quando sono arrivato. Il nostro obiettivo è fare 3 punti, non dando per scontato il risultato perchè è una squadra che lotta per la salvezza e lo ha dimostrato anche sabato a Vallefoglia. È una trasferta lunghissima per noi, di conseguenza dovremo stare molto attenti alla gara di mercoledì”.

Dopo aver vinto i play-off promozione 2023-2024 di serie A2 contro la Futura Volley Busto Arsizio, la Cda Volley Talmassons Fvg si sta confrontando per la prima volta nella storia con il massimo campionato di pallavolo femminile.

Per quanto riguarda lo staff tecnico, la squadra del presidente Cattelan ha rinnovato la propria fiducia nell’esperto Leonardo Barbieri, alla quinta stagione con le friulane, e al suo secondo Fabio Parazzoli. Analizzando poi il roster, le uniche confermate rispetto alla scorsa annata sportiva sono le giovani Eze Chidera Blessing, miglior alzatrice dell’Europeo Under 22 vinto dalla nazionale italiana, e l’opposta Nicole Piomboni, protagonista dell’argento Europeo Under 20 conquistato dalle azzurrine a Sofia.

Diversi sono poi gli innesti di qualità, tra tutti la schiacciatrice greca Olga Strantzali, che ritorna in Serie A1 dopo l’esperienza a Cuneo nella stagione 2020-2021, la centrale serba Jovana Kocic, settima nella graduatoria delle Top Blockers del campionato (42 muri vincenti), e l’opposta ex-Vallefoglia e Pinerolo Maja Storck, giunta a Talmasson nel corso della stagione. Lo scorso weekend la dirigenza friulana ha comunicato di aver rescisso consensualmente il contratto con l’esperta schiacciatrice russa Yana Shcherban, che lascia dunque il campionato italiano.

Per questo match, lo starting six scelto da coach Barbieri dovrebbe essere composto da Eze in regia e Storck come opposta, in banda Pamio e Strantzali e al centro la coppia Botezat–Kocic. Il libero e capitana è Ferrara.