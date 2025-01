Savino Del Bene Scandicci, vendicata la sconfitta dell’andata contro Busto Arsizio

Getting your Trinity Audio player ready...

Savino Del Bene Scandicci – Eurotek Uuyba Busto Arsizio 3-0 (25-18, 25-14,25-17) SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Bernardeschi n.e., Ribechi, Herbots 13, Castillo (L1), Ruddins n.e., Kotikova n.e., Mancini n.e., Ognjenovic 1, Bajema n.e., Graziani n.e. , Nwakalor 8, Carol 9, Antropova 14, Mingardi 9. All.: Gaspari M. BUSTO ARSIZIO: Howard 1, Pelloni (L1), Van Der Pijl 3, Piva 14, Van Avermaet 4, Morandi n.e. (L2), Lualdi, Sartori 3, Obossa 2, Frosini 8, Kunzler, Boldini 1, Scola. All. Barbolini E. ARBITRI: Cesare – Grossi

SCANDICCI _ Non cessa l’imbattibilità casalinga stagionale della Savino Del Bene Volley, capace di imporsi in tre set sulla Eurotek Uyba Busto Arsizio davanti agli oltre 2500 accorsi a Palazzo Wanny.

Herbots e compagne vendicano la sconfitta subita lo scorso ottobre alla E-Work Arena, sfoderando una prestazione corale estremamente convincente. Solo nella prima parte del primo set le bustocche sono riuscite ad imporre il proprio ritmo, prima di subire il buon gioco delle toscane, trascinate al 25-18 dalla propria capitana (6 punti nella frazione).

Il successivo parziale è stato un monologo della Savino Del Bene Volley, efficace in fase d’attacco e precisa nel muro e difesa. Nella terza e ultima frazione le ragazze di coach Gaspari sono partite in vantaggio e, nonostante l’iniziale reazione delle farfalle rinvigorite dai nuovi ingressi, sono riuscite con fluidità a portare a casa l’intera posta in palio. Prestazione superiore da parte delle padrone di casa sia al servizio (5-1) che nel fondamentale del muro (8-5), così come maggiore è anche la percentuale d’attacco (45%-31%). Al contrario, la Eurotek UYBA Busto Arsizio ha ricevuto complessivamente meglio, facendo registrare un 48% di positività contro il 44% delle toscane.

Sebbene la top scorer dell’incontro sia stata l’opposta toscana Antropova con 14 punti, l’Mvp è stato meritatamente assegnato alla capitana Herbots, che chiude con 13 punti (57% d’attacco) e un ace. Positive, ancora una volta, le prestazioni delle centrali Nwakalor (8) e Carol (9), oltre alla sempre grintosa Mingardi (9).

Per le ospiti, in doppia cifra la sola Piva (14), seguita da Frosini (8), dapprima schierata in posto 4 ed in seguito nel suo naturale ruolo di opposta.

La Savino Del Bene Volley festeggia dunque la sua quattordicesima vittoria in serie A1 e si prepara ad affrontare il secondo turno infrasettimanale del campionato italiano previsto per mercoledì 15 gennaio alle 20.30 contro la Cda Volley Talmassons Fvg al Palazzetto dello Sport di Latisana.

“Abbiamo fatto un’ottima gara contro un’ottima squadra – dice coach Gaspari – anche se non abbiamo approcciato bene il primo parziale, incastrandoci in tutte le frazioni sulla nostra P1. Su questo dobbiamo lavorare, perché è una rotazione in cui otteniamo tanti break, ma non riusciamo a cambiare subito sulla loro battuta. Loro hanno battuto bene, hanno iniziato servendo in maniera molto aggressiva, ma la squadra ha fatto ciò che era la richiesta tecnica, gestendo l’errore, aumentando il ritmo al servizio gradualmente e mettendo ordine a muro dopo i primi scambi. Non era scontato vincere per tre a zero, non era scontato vincere con questi parziali. Dobbiamo continuare la nostra lotta per mantenere la posizione più alta possibile in classifica perché abbiamo tante gare, ogni tre giorni, e anche all’interno della gara stessa dobbiamo cercare di gestire determinati giocatrici che iniziano ad essere un pochino stanchi”.