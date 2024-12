Savino Del Bene Scandicci, vittoria al tie break e sorpasso a Milano

Getting your Trinity Audio player ready...

Savino Del Bene Scandicci – Numia Vero Volley Milano: 3-2 (20-25,25-21,22-25,25-20,15-12) SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Magnani (L2) n.e., Herbots 5, Castillo (L1), Kotikova, Ognjenovic 4, Bajema 6, Graziani 4, Nwakalor 10, Carol 5, Baijens n.e., Antropova 34, Mingardi 5, Gennari. All.: Gaspari M. VERO VOLLEY MILANO: Cazaute, Gelin (L2) n.e., Guidi n.e., Marinova n.e., Heyrman n.e., Pietrini, Da Pos, Danesi 10, Konstantinidou 1, Fukudome (L1), Kurtagic 8, Sylla 17, Egonu 21, Daalderop 17. All. Lavarini S. ARBITRI: Curto – Cappello

SCANDICCI – Il successo al tie break della Savino Del Bene Scandicci vale il sorpasso a Milano al secondo posto in classifica.

Una gara lunga, una vera e propria battaglia conclusa dopo due ore e quindici di gioco in favore di Herbots e compagne, in grado di rimontare coraggiosamente per ben due volte lo svantaggio in termine di parziali. La squadra di coach Marco Gaspari ha infatti perso il primo set, non approcciato in maniera particolarmente convinta (20-25), prima di rifarsi nel secondo mostrando un gioco più fluido e aggressivo (25-21). Terzo parziale fotocopia del primo, con la Savino Del Bene Volley mai realmente al passo con le meneghine, salvo nel finale (22-25). Il quarto set, sicuramente quello più equilibrato dell’intero match, sorride invece alle padrone di casa che si giovano degli ingressi di Graziani ed Herbots. Tie-break dai due volti, con una prima parte di set in totale parità, prima del turno al servizio di Antropova che ha permesso di scavare il solco decisivo (15-12).

A livello statistico la Savino Del Bene Volley ha realizzato un numero di minore di muri vincenti (10-14), mentre ha battuto con maggiore efficacia (6-2). Anche la percentuale di ricezione è stata superiore per le toscane (54% – 45%), mentre l’attacco ha registrato percentuali peggiori (39% – 44%).

La top scorer del match è stata Ekaterina Antropova con 34 punti ma da menzionare è anche la prova dell’eterna Maja Ognjenovic, ancora una volta protagonista ed MVP. Per la Numia Vero Volley Milano sono invece ben quattro le atlete in doppia cifra: Egonu (21), Daalderop (17), Sylla (17) e Danesi (10).

Una splendida prestazione per le ragazze di coach Marco Gaspari davanti ad un pubblico degno delle più grandi occasioni. Il prossimo impegno per la Savino Del Bene Volley sarà invece in ambito europeo con il ritorno della Champions League a Firenze: mercoledì 11 dicembre alle 19 andrà infatti in scena il quarto turno della Pool E contro le tedesche dell’Allianz Mtv Stuttgart.

“Una partita che dimostra che abbiamo un assetto complicato, però questo lo sappiamo. Quello che mi ha dimostrato questo successo è che la squadra è coesissima in ogni occasione – commenta coach Marco Gaspari – Io penso che si stia dando un po’ per scontato quello che sta facendo questa squadra in termini di continuità e in termini di efficacia. Oggi c’è stata una differenza abissale d’attacco tra loro e noi, ci hanno surclassato sulle aperture, con una fisicità che noi in questo momento non abbiamo. Abbiamo solo la fisicità di Kate, ma le ragazze hanno reagito da squadra: siamo stati pazienti, abbiamo aspettato, perché sappiamo che Milano qualche errore te lo concede. Dovevamo aspettare pazientemente e quando avevamo l’opportunità, non siamo stati mai super cinici, a parte durante il tie break. Io sono molto orgoglioso del gruppo squadra: oggi è stata brava Kotikova quando è entrata, Kara ci ha dato una grande mano, Gennari ha fatto una battuta sul 14-11 che non è proprio semplicissima da fare non entrando mai in partita, brava anche Graziani a subentrare. Ci sono 1000 situazioni perché noi o la viviamo in questo modo o diventa difficile trovare un assetto stabile. Non era scontato, non pensavo alla penultima giornata di ritrovarmi in questo punto perché sapevo quelle che potevano essere le criticità, ma sono contento che le ragazze con il lavoro quotidiano, perché lavorano tanto, mi hanno smentito, quindi portiamoci a casa questa vittoria che non deve minimamente farci diventare presuntuosi, perché noi dobbiamo essere una squadra operaia”.