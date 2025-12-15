Savino Del Bene sul tetto del mondo, Scandicci e la Città Metropolitana preparano la festa

Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – Savino Del Bene sul tetto del mondo, presto una cerimonia a Scandicci promossa da Comune e Metrocittà.

“Grande orgoglio e immensa gioia per questo splendido risultato che ha portato Scandicci nella storia della pallavolo mondiale – ha detto la sindaca di Scandicci e consigliera delegata alla cultura Claudia Sereni al termine del match -. Una vittoria cresciuta nel tempo insieme alla società, alla città e ai suoi tifosi che hanno sempre creduto in questo gruppo di atlete, nello staff e nel gruppo dirigente. Scandicci vi aspetta a braccia aperte per questa festa mondiale“.

Completa soddisfazione e ammirazione espressi anche dal consigliere della Città Metropolitana delegato allo sport Nicola Armentano: “Una vittoria incredibile, frutto della convergenza fra una dirigenza lungimirante, un team di stupende campionesse e la voglia di vincere. Arrivare sul tetto del mondo non è una casualità. È frutto di programmazione, competenza e lavoro, Grazie a chi ha contribuito a realizzare questo grande traguardo. Siamo davvero orgogliosi di questo risultato e presto avremo l’occasione di festeggiare a Scandicci con la squadra e i tifosi grazie a una cerimonia promossa da Metrocittà e Comune”.

“Una giornata memorabile per lo sport toscano, per Scandicci e per tutta Italia. La Savino del Bene Volley ha conquistato il Mondiale per Club per la prima volta nella sua storia, e lo ha fatto alla sua primissima partecipazione”. Così la presidente dell’assemblea legislativa regionale, Stefania Saccardi, appresa la notizia dello storico risultato conquistato nella finalissima tutta italiana contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano per 3-1 sul parquet di San Paolo in Brasile.

“Un risultato – prosegue Saccardi – che conferma non solo il talento, ma anche il cuore, la determinazione e il lavoro di squadra che hanno contraddistinto ogni singolo scambio. Per questo motivo, proporrò ufficialmente al consiglio regionale di conferire il Gonfalone d’Argento alla Savino del Bene Scandicci che rende orgogliosa tutta la nostra regione. Siamo campioni del mondo. La Toscana è con voi”.