Savino Del Bene sul tetto del mondo: superata nella finalissima la corazzata Conegliano

Savino Del Bene Volley – Prosecco Doc Imoco Conegliano 3-1 (30-28, 25-19, 21-25, 25-23)

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis, Skinner 18, Castillo (L1), Ruddins 3, Franklin 2, Ribechi (L2) n.e., Bosetti 5, Ognjenovic 6, Mancini n.e., Graziani n.e., Nwakalor 12, Antropova 25, Weitzel 7. All.: Gaspari.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Gabi 19, Zhu Ting 13, Scognamillo, Ewert, Lubian 11, De Gennaro (L1), Haak 21, Munarini n.e., Wolosz, Adigwe 2, Daalderop, Chirichella 5, Fahr (L2), Sillah 2. All.: Santarelli.

ARBITRI: Stanislava Simic (SRB) – Nicolas Casado (ARG)

Un’impresa leggendaria, una notte che entra di diritto nella storia della Savino Del Bene Volley, che conquista il campionato del nondo per club imponendosi 3-1 in una finale tutta italiana contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano, campionesse d’Europa in carica e detentrice del titolo mondiale.

Per la squadra di coach Marco Gaspari è un trionfo che vale doppio: non solo il titolo iridato, ma anche la rivincita contro Conegliano, che aveva avuto la meglio nella finale dell’ultima Champions League.

Il percorso della Savino Del Bene Volley è stato semplicemente perfetto: cinque vittorie su cinque gare, 15 set vinti e uno solo perso, per una competizione dominata dall’inizio alla fine.

Con questo successo, la Savino Del Bene Volley sale a 19 vittorie stagionali su 21 partite disputate, centrando la decima vittoria consecutiva considerando serie A1, Cev Champions League e mondiale per club.

Il match si apre con un primo set epico, uno dei più intensi e combattuti della storia recente della competizione. Conegliano scappa fino al +6, arriva a disposizione di quattro set point, ma la Savino Del Bene Volley non muore mai: Antropova e Skinner guidano una rimonta straordinaria, Scandicci annulla ogni tentativo avversario e, dopo un finale al cardiopalma, chiude 30-28, completando una rimonta memorabile.

Nel secondo set le toscane prendono il comando fin dalle prime battute: Antropova è devastante, Weitzel e Nwakalor dominano a muro e la Savino Del Bene Volley allunga progressivamente fino al 25-19, mettendo seriamente alle corde le campionesse in carica.

Conegliano reagisce nel terzo parziale, alzando il livello con Haak, Gabi e Zhu Ting, riuscendo ad accorciare le distanze sul 21-25, ma il colpo non scalfisce la fiducia delle ragazze di Gaspari.

Nel quarto set, quello decisivo, Scandicci mostra tutto il proprio spessore: dopo un equilibrio iniziale, arriva l’allungo, poi la nuova rimonta veneta fino al 21-21. Nel momento della verità però, la Savino Del Bene Volley resta lucida e spietata: Antropova firma il 24-23, Bosetti chiude 25-23, facendo esplodere la gioia scandiccese: il titolo mondiale è delle toscane.

Dal punto di vista individuale e di squadra, la Savino Del Bene Volley costruisce il successo con equilibrio e profondità. Ekaterina Antropova è la miglior realizzatrice del match con 25 punti, leader offensiva e riferimento costante nei momenti chiave. Prestazione di altissimo livello anche per Skinner, che chiude con 18 punti, e per Nwakalor, decisiva con 12 punti e numerosi muri pesanti. Importante il contributo di Weitzel (7 punti) e la regia lucida di Ognjenovic, capace di alternare gioco e attacco personale (6 punti).

A livello di squadra, la Savino Del Bene Volley si distingue soprattutto nel fondamentale del muro, chiudendo la sfida con 10 muri vincenti contro i 4 di Conegliano, e mostrando solidità in tutti i fondamentali, con una gestione lucida dei momenti di massima pressione.

Il tempo per festeggiare è poco. Le campionesse del mondo torneranno subito in campo sabato 20 dicembre alle 20,30, quando saranno impegnate a Perugia per il match di Serie A1 contro le padrone di casa. Con un titolo mondiale conquistato e una fame che, come ha sottolineato coach Gaspari, non può essere saziata da questo successo.

“Siamo campioni del mondo – dice il coach – Le ragazze hanno fatto e stanno facendo qualcosa di incredibile: arrivare qui in Brasile con poca esperienza sul palcoscenico internazionale e riuscire a imporsi non era affatto scontato. A inizio stagione abbiamo costruito una squadra con l’obiettivo di avvicinarci ai vertici del campionato italiano e di essere competitivi anche in Europa e nel mondo, e quanto fatto in questo torneo è stato straordinario. Spesso il nostro percorso viene dato per scontato, ma affrontare squadre come Osasco ha dimostrato quanto il livello fosse altissimo: basta vedere le difficoltà incontrate anche da Conegliano. Oggi, per due set, abbiamo disputato una partita praticamente perfetta. Avevo chiesto alle ragazze un certo tipo di atteggiamento e lo hanno messo in campo con grande sacrificio. Anche dopo aver perso il terzo set siamo rimasti sempre dentro la gara, con la mentalità di una squadra matura. Questo trofeo va festeggiato, ma deve anche darci ancora più fame. Squadre come Conegliano, negli anni, hanno saputo vincere e tornare sempre con maggiore determinazione. Non dobbiamo avere alcuna presunzione: dobbiamo rientrare in Italia consapevoli che il lavoro paga e continuare su questa strada. Permettetemi infine di dedicare questo successo a papà”