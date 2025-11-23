Savino Del Bene, tre punti per blindare il secondo posto e puntare alla Champions

Getting your Trinity Audio player ready...

Savino Del Bene Volley – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3-0 (25-12,25-10,25-16)SAVINO DEL BENE VOLLEY

: Traballi n.e., Bechis n.e., Skinner 11, Castillo (L1), Ruddins n.e., Franklin (L2) n.e., Ribechi n.e., Bosetti 6, Ognjenovic 2, Mancini n.e., Graziani n.e., Nwakalor 11, Antropova 17, Weitzel 8. All.: Gaspari.

ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Bici 9, Feduzzi n.e., Carletti 2, Giovannini 2, De Bortoli (L1), Candi 1, Bartolucci, Thokboum 2, Butigan 2, Ungureanu 2, Stoyanova 2, Omoruyi 10, Lazaro, Mitkova (L2). All: Pistola.

ARBITRI: Rossi – Serafini

FIRENZE – La Savino Del Bene Volley domina l’incontro dell’undicesima giornata d’andata e si impone per 3-0 al Pala BigMat contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.

Una serata perfetta per le ragazze di coach Gaspari, in controllo per tutto l’incontro e capaci di mettere pressione alle ospiti in tutti i fondamentali, sin dall’inizio della sfida. Dopo un primo set in cui il cambio palla ha funzionato al meglio (100 per cento di positività in ricezione), Maja e compagne hanno mantenuto alti i livelli di efficenza in attacco nella seconda frazione (73 per cento di efficenza) e chiuso la contesa grazie agli spunti di Antropova e Skinner nel terzo parziale (6 e 5 punti rispettivamente).

La top scorer dell’incontro è stata Ekaterina Antropova (17), seguita da Skinner (11) e dall’Mvp Nwakalor (11 con 4 muri). Per la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, la sola Omoruyi in doppia cifra (10).

A livello statistico, la Savino Del Bene Volley ha superato le ospiti nel fondamentale del muro (9-0) e anche al servizio (7-1), registrando anche numeri superiori in ricezione (65%-50%) e in attacco (56%-36%).

Con i tre punti guadagnati questa sera, le ragazze di coach Gaspari salgono a quota 31 punti in classifica, blindando il secondo posto in serie A1. Il prossimo impegno delle biancoblù sarà l’esordio europeo previsto per giovedì 27 novembre, quando le vice-campionesse d’Europa saranno chiamate a scendere in campo alle 20 per la prima sfida di Champions League al Pala BigMat contro Cs Voley Alba Blaj.

Così coach Gaspari post-partita: “Era una partita che temevamo molto, non tanto per la sconfitta subita lo scorso anno, quanto per le qualità fisiche e tecniche di Vallefoglia. Hanno due terminali offensivi importanti come Bici e Omoruyi, oltre a centrali esperte sia in attacco sia nel lavoro a muro. Per questo abbiamo preparato la partita con grande attenzione e, più che con preoccupazione, con rispetto. Era fondamentale approcciare bene il match perché la griglia di Coppa Italia è lì, vicina. Ci manca l’ultimo passo per chiudere il girone d’andata, che faremo la prossima settimana; ora però si riapre la parentesi Champions. Faccio i complimenti alle ragazze: hanno eseguito esattamente ciò che avevamo richiesto, con una costanza incredibile. Sono state ordinate, aggressive al servizio, efficaci a muro, solide in difesa e hanno mostrato grande qualità nelle soluzioni d’attacco. Brave, ci godiamo questa vittoria: da domani si torna al lavoro”.