Savino Del Bene Volley cala il poker: superata anche Busto Arsizio

Savino Del Bene Volley – Eurotek Laica Busto Arsizio 3-1 (23-25,25-11,25-16,25-20)SAVINO DEL BENE VOLLEY

: Traballi 1, Bechis, Skinner 2, Castillo (L1), Ruddins 4, Franklin 17, Ribechi (L2) n.e., Bosetti 8, Ognjenovic 2, Mancini n.e., Graziani 2, Nwakalor 3, Antropova 21, Weitzel 16. All.: Gaspari.

EUROTEK LAIKA BUSTO ARSIZIO: Battista 3, Pelloni (L1), Gennari 8, Metwally 1, Seki 1, Van Avermaet 7, Diouf 1, Schmit, Parlangeli, Obossa 14, Eckl 6, Torcolacci 2, Parra 10, Denti (L2) n.e. All. Barbolini

ARBITRI: Zanussi – Mesiano

FIRENZE – Poker per la Savino Del Bene Volley, che conquista la quarta vittoria consecutiva tra le mura amiche del Pala BigMat e, più in generale, il quarto successo consecutivo.

In una serata cominciata in salita, con un primo set perso di un soffio (23-25), le ragazze di coach Gaspari hanno svoltato la partita dal secondo parziale, grazie ad un servizio più incisivo (5 ace nel set) e maggiore efficacia in attacco, chiudendo per 25-11.

Nei successivi due set, prova ad allungare la Uyba in avvio, ma è sempre la compagine toscana a imporre alla distanza il proprio ritmo, trascinata da Weitzel (Mvp) e dalla statunitense Franklin, e capace di sigillare l’incontro in quattro set. Per le padrone di casa, ennesima prova da top scorer per Antropova (21), ottimamente supportata da Franklin (17) e Weitzel (16 con 5 ace). Nelle fila della Uyba, è l’opposta azzurra Obossa la miglior realizzatrice (14), seguita dalle schiacciatrici Parra (10) e Gennari (8).

Come anticipato, la Savino Del Bene Volley ha servito con grande efficacia (9-6 il computo degli ace) e murato con precisione (12-5). A livello statistico, Ognjenovic e compagne hanno ricevuto con numeri maggiori (58%-44%) e attaccato complessivamente meglio (45%-33%).

Archiviato il terzo turno infrasettimanale consecutivo della stagione con una nuova vittoria, la Savino Del Bene Volley si concentrerà da domani sul big-match di domenica 2 novembre alle 16 contro la Igor Gorgonzola Novara.