Savino Del Bene Volley, successo netto a San Giovanni in Marignano

Getting your Trinity Audio player ready...

San Giovanni in Marignano – Savino Del Bene Volley 0-3 (16-25, 17-25, 15-25)OMAG MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

: Ortolani 2, Bracchi 11, Nicolini n.e., Brancher 6, Cecchetto (L2) n.e., Piovesan 7, Parini 6, Meliffi n.e., Kochurina n.e., Tellone (L1), Panetoni n.e., Caruso 5, Nardo 1, Straube. All.: Bellano.

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi, Bechis 1, Skinner 7, Castillo (L1), Ruddins 14, Franklin 8, Ribechi (L2) n.e., Bosetti 14, Ognjenovic n.e., Mancini n.e., Graziani 8, Nwakalor n.e., Antropova n.e., Weitzel 9. All.: Gaspari.

ARBITRI: Armandola – Pozzato

La Savino Del Bene Volley prosegue il suo cammino vincente in campionato conquistando la seconda vittoria consecutiva per 3-0. Nella quinta giornata, sesto impegno in appena ventuno giorni, la squadra di coach Gaspari si impone con autorità in casa della neopromossa Omag-Mt San Giovanni in Marignano, confermando l’ottimo momento di forma dopo il successo ottenuto contro Milano.

Nel primo set, dopo un avvio equilibrato, le toscane prendono il controllo, imponendosi 16-25 con un break deciso nella parte centrale del parziale.

Il secondo set segue un copione simile: Skinner e Ruddins firmano l’allungo iniziale, Bechis gestisce con lucidità il gioco e la Savino Del Bene Volley chiude 17-25 con un ace di Franklin.

Nel terzo parziale, la formazione di casa prova a reagire e parte avanti 5-2, ma Bosetti, Ruddins e Weitzel guidano la rimonta fino al definitivo 15-25, che vale il 3-0 finale.

Prestazione solida e corale per la squadra di coach Gaspari, con Bosetti e Ruddins top scorer a pari merito con 14 punti, supportate da Weitzel (9 punti e diversi muri vincenti), Graziani (8) e Franklin (8). Da sottolineare la regia di Bechis, premiata come Mvp del match.

Sul piano statistico, la Savino Del Bene Volley chiude con il 52% in attacco contro il 37% delle avversarie, 8 muri vincenti a 3 e 4 ace contro 2. In ricezione le due squadre si sono equivalse (48% di positività per le toscane, 53% per San Giovanni), ma la maggiore efficienza offensiva e la solidità a muro hanno fatto la differenza.

La gara, durata poco più di un’ora (1h19′), conferma non solo la crescita del gruppo, ma anche la profondità e la qualità della rosa. La Savino Del Bene Volley trova infatti segnali estremamente positivi da chi è stato chiamato a sostituire alcune titolari: Bechis, eletta migliore in campo, Ruddins, top scorer dell’incontro, e Franklin, subentrata a Skinner nel corso della sfida. Tutte risposte incoraggianti per coach Gaspari, che ha potuto far riposare giocatrici chiave come Ognjenovic e Antropova senza intaccare l’efficacia complessiva della squadra.

Prossimo appuntamento per la Savino Del Bene Volley mercoledì (29 ottobre) alle 20 al Pala BigMat di Firenze, dove la Savino Del Bene Volley affronterà la Eurotek Laica Uyba nel match casalingo valido per la sesta giornata di campionato.



“È importante – commenta Caterina Bosetti a fine match – che tante atlete del roster siano riuscite a trovare spazio e fiducia. È importante perché, in questo campionato lungo, servirà tutta la squadra e sono contenta che siano arrivati i tre punti. Un successo netto, che era importante per noi: stiamo andando nella direzione giusta. Sappiamo che ogni partita è difficile e che non potrà essere tutto un percorso netto, tutto rose e fiori, siamo consapevoli che ci sarà da lottare. Abbiamo già la testa a mercoledì, per portare a casa altri tre punti fondamentali per la classifica”.