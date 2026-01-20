Omag Mt San Giovanni in Marignano – Il Bisonte Firenze 3-0 (25-21, 25-19, 25-18)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Ortolani, Bracchi ne, Nicolini, Zhuang 10, Edinara 11, Piovesan (L2) ne, Parini ne, Wilson ne, Kochurina 12, Tellone, Panetoni (L1), Caruso 5, Nardo 12, Straube 1. All. Bellano.

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 13, Morello 1, Valoppi (L1), Zuccarelli ne, Colzi ne, Villani 2, Knollema 13, Malešević, Bukilić 9, Tanase 6, Kaçmaz 2, Lapini (L2) ne, Agrifoglio. All. Chiavegatti.

ARBITRI: Cavalieri – Carcione.

NOTE: durata set: 25’, 25’, 25’; muri punto: Omag-Mt 10, Il Bisonte 2; ace: Omag-Mt 7, Il Bisonte 2.

CERVIA – Si interrompe a Cervia la striscia di tre vittorie consecutive de Il Bisonte Firenze, a cui una Omag-Mt San Giovanni in Marignano praticamente perfetta infligge la prima sconfitta del 2026: un 3-0 inequivocabile, frutto di una grandissima prestazione delle romagnole, trascinate dalla Mvp Alice Nardo e motivate a mille per uscire per la prima volta dalla zona retrocessione, ma anche delle troppe imprecisioni delle bisontine, che hanno regalato praticamente un set alle avversarie (24 errori gratuiti di cui 11 in battuta), subendo anche 10 muri e 7 ace. Un ko che rimanda la possibilità di festeggiare la salvezza, ma che non sporca il cammino della squadra di coach Chiavegatti, che adesso avrà quasi due settimane di pausa prima di rituffarsi nel rush finale della regular season.

Coach Chiavegatti schiera Morello in palleggio, Bukilić opposto, Tanase e Knollema in banda, Acciarri e Malešević al centro e Valoppi nel ruolo di libero, mentre Bellano risponde con Straube in regia, Edinara opposto, Nardo e Zhuang in posto quattro, Kochurina e Caruso al centro e Panetoni libero.

San Giovanni parte subito forte, e dopo un parziale di 4-0 dal 2-3 al 6-3 (con ace di Nardo), Chiavegatti deve immediatamente fermare il gioco: Firenze reagisce e torna tre volte sul – 1 (6-5, 8-7 e 10-9), ma puntualmente viene ricacciata indietro dalle romagnole (8-5, 10-7 e 12-9), poi finalmente riesce a dare continuità e impatta sul 12-12 con la pipe out di Zhuang, ma un paio di errori ingenui consentono alla Omag di tornare sul + 3 (15-12). Altro giro altra rimonta con Bukilic (15-14), altro giro altra fuga delle romagnole (18-14 col muro di Kochurina), poi Chiavegatti inserisce Kacmaz per Malesevic, ma Edinara allunga ancora (22-17) e alla fine è un errore al servizio di Morello (il sesto di squadra nel set) a decretare il 25-21 che chiude il primo parziale.

Nel secondo rimane in campo Kacmaz, ma Il Bisonte continua ad alternare momenti pieni di errori (3-0) a reazioni immediate (3-3 con Knollema): Nardo si scatena con muro, attacco e ace per il 7-4, poi sull’8-4 di Kochurina Chiavegatti chiama time out, e la sua squadra ha un nuovo sussulto, impattando con Acciarri (la migliore con 13 punti e l’80% di efficienza in attacco) e poi con l’ace di Kacmaz (9-9). Come sempre la Omag riparte subito (11-9 con l’ace di Straube), poi c’è una lunghissima fase in cui domina il cambio palla, ma quando Bukilic sbaglia (18-15) Chiavegatti deve spendere il secondo time out: San Giovanni continua a spingere, sul 20-16 di Edinara entra Villani per Knollema, ma lo spartito non cambia e un altro errore di Bukilic vale il 25-19.

Il Bisonte continua inesorabilmente a sbagliare troppo anche a inizio terzo set (4-0), Chiavegatti prova subito a parlarci su, poi sul 5-0 entra Agrifoglio per Morello ma Zhuang piazza anche il 6-0 e da il la a una fuga che tocca il + 8 (10-2): sul 13-5 Chiavegatti prova Villani per Tanase, sul 19-11 arriva un ultimo sussulto d’orgoglio che riporta le bisontine sul 19-16 con Knollema, poi però Kochurina interrompe l’emorragia (20-16) e la Omag non si volta più indietro, con l’attacco out di Bukilic che chiude i conti sul 25-18.

“Sapevamo che San Giovanni – commenta Rachele Morello – ci avrebbe messo in difficoltà perché era in un momento positivo, ma lo eravamo anche noi e quindi mi aspettavo un altro tipo di partita: loro hanno giocato benissimo in tutti i fondamentali, a partire dalla battuta, mentre noi non siamo state brave a reagire, cosa che di solito facciamo molto meglio. Mi dispiace perchè potevamo fare di più, però è una partita sbagliata e sono sicura che non succederà più: adesso c’è la pausa e quindi avremo tempo per allenarci e ripartire nel modo migliore”.