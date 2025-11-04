18 C
Firenze
mercoledì 5 Novembre 2025
Fiorentina, cambio in panchina: Pioli sollevato dall’incarico, la prima squadra passa a Galloppa

La società toscana ufficializza la fine del rapporto con l’allenatore e affida temporaneamente la squadra al tecnico della Primavera

Sport
DAVIDE CARUSO
Foto di: Facebook / Fiorentina
Meno di 1 ' di lettura
FIRENZE – È ufficiale. Pioli non è più il tecnico della Fiorentina. 

Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della prima squadra maschile. A comunicarlo è la società che, con formula di rito ringrazia “il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro”.

La guida tecnica della prima squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall’allenamento di questo pomeriggio, a mister Daniele Galloppa, l’allenatore della Primavera.

La Fiorentina ha conquistato 4 punti in 10 gare di campionato e si trova all’ultimo posto in classifica. Giovedì giocherà in Conference League in trasferta contro il Mainz e domenica è attesa da una sfida da brividi contro il Genoa a Marassi. 

© Riproduzione riservata

Ultimi articoli

