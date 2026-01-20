Torna La Lastrense: a marzo la quarta edizione della ciclostorica sulle colline fiorentine

SIGNA – Il fascino del ciclismo d’altri tempi torna protagonista a Lastra a Signa. Dal 13 al 15 marzo 2026 andrà in scena la quarta edizione de “La Lastrense”, organizzata dal G.S. Tre Emme. Un appuntamento che unisce sport, turismo e cultura nel cuore della primavera toscana.

La manifestazione propone 4 percorsi differenti che si snodano tra le colline circostanti. Non sarà solo una pedalata, ma un viaggio nel tempo. I tracciati attraverseranno infatti proprietà private aperte eccezionalmente per l’occasione. I ciclisti passeranno dai Castelli di Malmantile e Montegufoni fino alla splendida Villa Bellosguardo, meglio nota come Villa Caruso.

Proprio questa dimora cinquecentesca rappresenta il fiore all’occhiello del tracciato. Acquistata nel 1906 dal leggendario tenore Enrico Caruso, la villa offre un passaggio suggestivo tra giardini all’italiana e piante esotiche. L’evento è concepito come un omaggio alla rinascita della natura: gli iscritti pedaleranno tra vigneti, oliveti e ginestre in fiore, faticando su strade che sono testimoni secolari della storia fiorentina. Oltre alla corsa, il centro storico ospiterà numerose attività collaterali per valorizzare il territorio.