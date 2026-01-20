10 C
Firenze
martedì 20 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Torna La Lastrense: a marzo la quarta edizione della ciclostorica sulle colline fiorentine

Dal 13 al 15 del prossimo mese si pedala tra manieri e giardini. Il Gs Tre Emme organizza tragitti unici a Lastra a Signa

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Ciclostorica La Lastrense, Giro d'Italia d'Epoca al via
Ciclostorica La Lastrense, Giro d'Italia d'Epoca al via (Foto Fb La Lastrense Ciclostorica)
Meno di 1 ' di lettura

SIGNA – Il fascino del ciclismo d’altri tempi torna protagonista a Lastra a Signa. Dal 13 al 15 marzo 2026 andrà in scena la quarta edizione de “La Lastrense”, organizzata dal G.S. Tre Emme. Un appuntamento che unisce sport, turismo e cultura nel cuore della primavera toscana.

La manifestazione propone 4 percorsi differenti che si snodano tra le colline circostanti. Non sarà solo una pedalata, ma un viaggio nel tempo. I tracciati attraverseranno infatti proprietà private aperte eccezionalmente per l’occasione. I ciclisti passeranno dai Castelli di Malmantile e Montegufoni fino alla splendida Villa Bellosguardo, meglio nota come Villa Caruso.

Proprio questa dimora cinquecentesca rappresenta il fiore all’occhiello del tracciato. Acquistata nel 1906 dal leggendario tenore Enrico Caruso, la villa offre un passaggio suggestivo tra giardini all’italiana e piante esotiche. L’evento è concepito come un omaggio alla rinascita della natura: gli iscritti pedaleranno tra vigneti, oliveti e ginestre in fiore, faticando su strade che sono testimoni secolari della storia fiorentina. Oltre alla corsa, il centro storico ospiterà numerose attività collaterali per valorizzare il territorio.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
10 ° C
10.4 °
7.6 °
63 %
6.7kmh
20 %
Mar
9 °
Mer
10 °
Gio
10 °
Ven
8 °
Sab
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1208)ultimora (1074)Eurofocus (55)demografica (41)sport (38)vigili del fuoco (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati