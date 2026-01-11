Un altro match salvezza per Il Bisonte Firenze: al Pala BigMat arriva Cuneo

FIRENZE – Prima gara casalinga del 2026 per Il Bisonte Firenze, che oggi (11 gennaio) alle 17 ospita al Pala BigMat la Honda Cuneo Granda Volley per la diciannovesima giornata della serie A1 Tigotà: si tratta del secondo di quattro scontri salvezza consecutivi, e le bisontine ci arrivano sulla scia della bella vittoria ottenuta nel primo, quello di domenica scorsa in Piemonte contro il Monviso.

Tre punti che hanno permesso alla squadra di coach Chiavegatti di salire a quota 18 in classifica, con sei lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione e due di distacco dalle avversarie di domani: Cuneo è reduce da due vittorie consecutive e da tre nelle ultime cinque partite, tutte contro rivali dirette, e quindi sarà un ostacolo complicato da superare, ma il tiratissimo ko al tie break dell’andata insegna che la sfida è equilibrata, e un successo potrebbe dare ulteriore preziosissima linfa nella corsa verso la salvezza.

Le ex della sfida sono due e giocano entrambe ne Il Bisonte: si tratta di Beatrice Agrifoglio, che ha vestito la maglia di Cuneo per tre annate, nel 2019/20 e poi dal 2021 al 2023, e di Alice Tanase, protagonista con le gatte nella A1 2023/24. I precedenti fra le due squadre sono diciassette, con nove successi per le bisontine e otto per la Honda (di cui gli ultimi due consecutivi, entrambi al tie break).

“Veniamo da una grande prestazione contro Monviso – dice coach Chiavegatti – grazie alla quale abbiamo raccolto tre punti importanti con un bellissimo atteggiamento e una grande aggressività, e domenica affrontiamo un’altra avversaria ostica, che si è ripresa nelle ultime partite dopo un momento non eccezionale: all’andata è stata una battaglia terminata solo al tie break, e questo ci dice che Cuneo è una squadra che non molla mai, che ha dei terminali pericolosi in attacco e che spinge tanto in battuta facendone un’arma importante. Noi dovremo essere pronte a fronteggiare la loro aggressività, e al tempo stesso dovremo scendere in campo con lo stesso atteggiamento di domenica scorsa, con il braccio libero, andando a prenderci anche qualche rischio nei momenti caldi senza paura di sbagliare, per provare a portarci a casa un altro bel risultato”.

La Honda Cuneo Granda Volley di coach François Salvagni, privo dell’infortunata Margarita Martínez, dovrebbe schierarsi con Noemi Signorile (classe 1990) in palleggio, Bintu Diop (2002) come opposto, Agnese Cecconello (1999) e la statunitense Jaelyn Keene (1995) al centro, la slovena Maša Pucelj (2006) e l’altra statunitense Erika Pritchard (1999) in posto quattro, e Anna Bardaro (2005) nel ruolo di libero.