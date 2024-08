Vittoria in amichevole con la Ternana per la Fiorentina Women

Getting your Trinity Audio player ready...

Ternana – Fiorentina Women 0-2TERNANA WOMEN

: Ciccioli, Pacioni (C), Ripamonti, Ciccotti, Vigilucci, Petrarca, Bonetti, Battistini, Gomes, Labate, Pirone. A disposizione: Sacco, Capitanelli, Regazzoli, Fusar Poli, Lombardo, Domi, Zannini, Tarantino, Quazzico. Allenatore: Antonio Cincotta

ACF FIORENTINA: Fiskerstrand, Filangeri, Georgieva, Toniolo, Erzen, Snerle, Severini, Catena, Boquete (C), Bonfantini, Janogy. A disposizione: Tortelli, Breitner, Longo, Johannsdottir, Bredgaard, Faerge, Bedini, Zaghini, Lundin, Pastrenge, Baldi, Bettineschi. Allenatore: Sebastian De La Fuente

MARCATORI: 14′ Snerle, 63′ rig. Severini

NOTE: Ammonita Severini

Ok il secondo test di avvicinamento al campionato per la Fiorentina Women, a Narni contro la Ternana.

La testa avanti però la mettono le ospiti con una buona azione finalizzata da Snerle il cui diagonale mancino vale il vantaggio gigliato. La Ternana vuole ben figurare di fronte ai propri tifosi e cresce durante tutta la prima metà arrivando a creare diverse occasioni con Pirone e Labate, neutralizzate dal duo centrale Filangeri-Georgieva.

Dopo la prima metà solito giro di cambi per la Fiorentina che cambia otto undicesimi mentre le padrone di casa restano più o meno con lo stesso starting XI. Sono proprio le umbre a centrare immediatamente un palo di testa con Gomes, poi la Fiorentina raddoppia su rigore con Severini dopo l’atterramento in area di Longo.

Sul finale gloria anche per la retroguardia gigliata con Bettineschi che mura un tentativo avversario a colpo sicuro.

Positivo il commento di mister Sebastian De La Fuente: “Adesso le partite iniziano ad essere più vere e con più agonismo. Dopo un’altra settimana di lavoro si vede che le squadre stanno preparando il debutto ed infatti la Ternana è stata un’avversaria di livello. Ovviamente c’era poca freschezza dato che stiamo lavorando molto ma ho visto più sinergia in campo tra i reparti ed è quello che desideravo. Si avvicina il debutto in serie A e in Champions League, ci giochiamo molto a fine mese”.

Sabato 17 agosto, la Viola si sposterà a Roma per il consueto match con le giallorosse. Calcio di inizio alle 17 al Cpo Giulio Onesti.