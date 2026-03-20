14.8 C
Firenze
venerdì 20 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Auto distrutta nel fuori strada: feriti padre e la figlia di due anni

L'incidente questa mattina (20 marzo) sull'Aurelia in direzione sud a Follonica. Gli occupanti affidati all'ambulanza della Croce Rossa

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Auto distrutta nel fuori strada: feriti padre e la figlia di due anni (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

FOLLONICA – Grave incidente questa mattina (20 aprile) a Follonica. I vigili del fuoco sono intervenuti sulla Aurelia nel comune di Follonica direzione sud. 

Un’autovettura, con a bordo un uomo e la figlia di circa due anni, è uscita autonomamente dalla carreggiata finendo fuori strada.

I due occupanti sono stati assistiti sul posto dal personale della Croce Rossa. Le loro condizioni sono in corso di valutazione.

Sul luogo dell’incidente presente la polizia stradale per gli accertamenti del caso e la gestione della viabilità.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
14.8 ° C
15.8 °
13.7 °
29 %
7.6kmh
0 %
Ven
14 °
Sab
16 °
Dom
17 °
Lun
18 °
Mar
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1381)ultimora (1227)sport (61)Eurofocus (52)demografica (41)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati