Auto distrutta nel fuori strada: feriti padre e la figlia di due anni

FOLLONICA – Grave incidente questa mattina (20 aprile) a Follonica. I vigili del fuoco sono intervenuti sulla Aurelia nel comune di Follonica direzione sud.
Un’autovettura, con a bordo un uomo e la figlia di circa due anni, è uscita autonomamente dalla carreggiata finendo fuori strada.
I due occupanti sono stati assistiti sul posto dal personale della Croce Rossa. Le loro condizioni sono in corso di valutazione.
Sul luogo dell’incidente presente la polizia stradale per gli accertamenti del caso e la gestione della viabilità.