Bambina travolta da un mezzo commerciale in manovra: in elisoccorso al Meyer

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Momenti di grande paura e apprensione nella tarda mattinata di oggi a Casetta Civinini, nel territorio comunale di Castiglione della Pescaia, dove una bambina è rimasta ferita a causa di un brutto incidente che ha visto coinvolto un mezzo commerciale.

L’allarme è scattato precisamente alle 11,11 di oggi (25 maggio), quando la centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est è stata attivata d’urgenza per soccorrere una minore. Secondo una prima e parziale ricostruzione dell’accaduto, la piccola si trovava nell’area quando un furgone impegnato in una manovra l’ha improvvisamente travolta. L’impatto e la dinamica del sinistro hanno fatto temere fin da subito il peggio, spingendo i testimoni a richiedere l’immediato intervento dei soccorritori.

La macchina delle emergenze si è messa in moto in pochissimi istanti. Sul posto sono confluite a sirene spiegate l’automedica di Follonica e un’ambulanza della Croce Rossa Italiana, sempre della cittadina follonichese. Considerata la giovanissima età della paziente e la delicatezza dei traumi riportati, i sanitari hanno richiesto anche il supporto dell’elisoccorso regionale, che ha inviato sul luogo del sinistro l’elicottero Pegaso 1.

Dopo essere stata stabilizzata ed accuratamente monitorata sul posto dall’equipe medica, la bambina è stata caricata a bordo del velivolo e trasferita d’urgenza, in codice giallo all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per gli accertamenti e le cure specialistiche del caso. Sul luogo dell’investimento sono intervenute anche le forze dell’ordine per eseguire i rilievi di rito e stabilire l’esatta dinamica e le responsabilità dell’accaduto.