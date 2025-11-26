9 C
Firenze
mercoledì 26 Novembre 2025
Lavoratori in nero nell'azienda agricola, denunciati due imprenditori

Erano impiegati nella realtà vitivinicola pur senza permesso di soggiorno. Telecamere per controllare i dipendenti: nei guai titolare di un ristorante

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Lavoratori in nero nell'azienda agricola, denunciati due imprenditori
Lavoratori in nero nell'azienda agricola, denunciati due imprenditori (foto carabinieri)
1 ' di lettura
GROSSETO – Impianti audiovisivi abusivi e lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, denunciati due imprenditori alla procura Grosseto.

Nel corso della continua attività ispettiva svolta nei confronti di varie realtà produttive del territorio, i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Grosseto, hanno registrato una serie di violazioni.

In un esercizio dedito alla somministrazione di cibi e bevande, gestito da un cittadino italiano, è stata riscontrata la presenza di impianti audiovisivi installati senza la prevista autorizzazione e potenzialmente impiegabili per sorvegliare i lavoratori a distanza, in violazione della dignità e della riservatezza degli stessi.

In un’azienda vitivinicola sono stati invece identificati due lavoratori stranieri, alle dipendenze di un loro connazionale titolare di azienda contoterzista agricola, che risultavano essere impiegati senza il permesso di soggiorno ed in nero, motivo per il quale la ditta è stata anche sospesa.

Per i due titolari è scattata la denuncia alla procura, oltre a sanzioni ed ammende varie, per complessivi 10mila euro circa.

I servizi, predisposti nell’ottica di contrastare lo sfruttamento lavorativo e garantire l’osservanza delle norme poste a tutela della dignità e privacy dei lavoratori impiegati, proseguiranno su tutta la provincia con il coordinamento dall’ispettorato territoriale di Grosseto in stretta sinergia con le stazioni dei carabinieri del Ccmando Provinciale di Grosseto e con gli altri Enti del territorio.

