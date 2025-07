Follonica abbatte le barriere: il mare aperto diventa accessibile a tutti

Getting your Trinity Audio player ready...

FOLLONICA – A Follonica è nato 3che è molto più di un progetto. Per la prima volta, persone con disabilità possono vivere l’esperienza dello snorkeling in mare aperto, partendo direttamente dalla spiaggia pubblica, senza bisogno di alcun addestramento.

Il cuore dell’iniziativa batte in un tratto di litorale antistante la Colonia Marina. Un punto scelto con cura: acque calme, fondali bassi, accesso agevolato. Condizioni perfette per un’attività tanto delicata quanto rivoluzionaria.

Ma ciò che rende questa esperienza unica è la sua totale sicurezza. Ogni partecipante è accompagnato in acqua da tre operatori esperti, tutti formati per il salvataggio e il soccorso. Alcuni di loro hanno anche competenze specifiche nel servizio di emergenza 118. Utilizzano attrezzature professionali, le stesse impiegate nei salvataggi in mare aperto, inclusi caschi, cinture galleggianti da 150 newton, radiotrasmittenti e dispositivi di supporto avanzato. Un pattino funge da base logistica, garantendo stabilità e assistenza in ogni fase.

Il servizio è completamente gratuito e attivo ogni giorno dal 15 giugno al 15 settembre. È pensato per adattarsi a ogni tipo di disabilità, anche in assenza di esperienze pregresse. Nessuna esclusione, nessun limite: solo libertà e rispetto della persona.

Il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, ha definito il progetto un orgoglio per la città. “Questo non è un semplice servizio ma un’espressione tangibile di vera inclusione, che incarna la nostra visione di una comunità: accogliente, consapevole e rispettosa dei diritti di ogni individuo“.

Nato nel 2016, da un’idea di Raffaello Compiani e Giorgio Lolini, istruttori dei Soccorsi Speciali della Croce Rossa e della Società Nazionale di Salvamento, il progetto ha preso forma e si è consolidato solo a Follonica. E oggi rappresenta un unicum a livello mondiale.

Il programma riesce a coniugare: Snorkeling reale e assistito, in mare vero, con partenza da spiaggia pubblica; Un accesso immediato, senza corsi o preparazione tecnica; Attività completamente gratuita, per tre mesi l’anno; Protocolli di sicurezza rigorosi, con tre operatori per ogni partecipante e uso di dispositivi di protezione avanzati.

Per l’assessore al Sociale Sandro Marrini, “è la dimostrazione che l’accessibilità non è un’illusione, ma una realtà tangibile. Molte persone, per la prima volta, possono godere del mare in piena autonomia e sicurezza. Questo è un gesto di grande umanità, capace di ridare dignità e felicità a chi, purtroppo, è spesso emarginato.”

Il progetto ha potuto contare anche sull’impegno di Metello Ricceri, consigliere delegato all’Accessibilità, il cui contributo è stato decisivo nel trasformare un’idea coraggiosa in una realtà pionieristica.