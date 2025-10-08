Scontro fra due auto e un trattore: muore un uomo di 72 anni

Getting your Trinity Audio player ready...

SCARLINO – Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri (7 ottobre) a Scarlino sulla provinciale delle Collachie.

Il 118 dell’Asl Toscana Sud Est è stato attivato per lo scontro fra due auto e un trattore. Nell’impatto è morto un uomo di 72 anni e altre due persone sono state trasportate in codice minore all’ospedale di Grosseto.

Per l’intervento sul posto ambulanze della Misericordia e della Croce rossa di Castiglione della Pescaia, automedica di Follonica, ambulanza Croce Rossa Follonica e forze dell’ordine.