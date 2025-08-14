32 C
Firenze
giovedì 14 Agosto 2025
Si ribalta con l’auto sulla provinciale 73: intervengono i vigili del fuoco

Praticamente illeso il conducente, messa in sicurezza la vettura. Nel tragitto rimossa dalla carreggiata una pianta caduta durante un temporale

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Si ribalta con l'auto sulla provinciale 73: intervengono i vigili del fuoco (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
SORANO – Maltempo e incidenti hanno caratterizzato il pomeriggio di ieri (13 agosto) in Maremma. 

L’incidente si è verificato sulla strada provinciale numero 73, che da San Quirico di Sorano conduce ad Acquapendente.

Un’autovettura con la bordo il solo conducente per cause in corso di verifica da parte dei carabinieri della stazione Sorano intervenuti sul posto, è uscita di strada ribaltandosi sul fianco destro. la squadra del Distaccamento volontario di Manciano è intervenuta sul posto ed ha provveduto a raddrizzare l’autovettura e ad accertarsi che il conducente non avesse subito ferite.

Durante il tragitto per raggiungere il luogo di intervento, la squadra del distaccamento volontario di Manciano ha effettuato un ulteriore intervento per una pianta caduta a causa di un temporale abbattutosi nella zona, che ostruiva completamente la carreggiata della strada provinciale numero 73.

© Riproduzione riservata

