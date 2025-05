La magia di Cala Violina: come visitare la spiaggia della Maremma

Getting your Trinity Audio player ready...

SCARLINO – Le porte di Cala Violina, la spiaggia maremmana celebre per il suo singolare suono, si riaprono per l’estate. A partire dalla mezzanotte di domani (29 maggio), sarà possibile prenotare online l’accesso a questo gioiello naturalistico. Immersa nella suggestiva Riserva Naturale di Scarlino, Cala Violina offre un’esperienza sensoriale unica, dove i minuscoli granelli di quarzo, calpestati, emettono una delicata melodia. Questo fenomeno antico, già narrato da Marco Polo, è straordinariamente raro: al mondo si contano appena un centinaio di spiagge sonore, e Cala Violina è una di queste.

Per preservarne l’unicità e garantire un’esperienza ottimale, l’accesso alla spiaggia sarà contingentato a un massimo di 700 persone al giorno, nella fascia oraria dalle 8,30 alle 18,30. Incastonata tra due promontori e bagnata da un mare incontaminato, Cala Violina è un autentico paradiso raggiungibile solo a piedi o in bicicletta, preservando così la sua bellezza incontaminata e la quiete del luogo.

Accesso e regolamento: come vivere l’esperienza in sicurezza

Per visitare Cala Violina è necessario prenotare online tramite il sito ufficiale www.calaviolinascarlino.it. La prenotazione prevede un contributo simbolico di 1 euro a persona. I bambini tra 1 e 12 anni devono comunque prenotare, ma non pagano. I neonati (fino a 12 mesi) non necessitano né di prenotazione né di contributo.

Attenzione: i biglietti non sono rimborsabili e non possono essere modificati una volta acquistati. Le prenotazioni si aprono 72 ore prima della data desiderata.

Come arrivare alla spiaggia

Cala Violina è accessibile solo a piedi o in bicicletta, percorrendo sentieri immersi nella macchia mediterranea. Sono disponibili due parcheggi, entrambi prenotabili online:

Parcheggio Val Martina : dista circa 1,5 chilometri dalla spiaggia. Costa 10 euro al giorno per auto e moto, 15 euro per i camper.

Parcheggio del Porto Turistico di Scarlino (Puntone): da qui il sentiero è più lungo (circa 6 chilimetri), passando per la zona di Terra Rossa.

Entrambi i percorsi sono suggestivi ma possono risultare impegnativi. È consigliato indossare scarpe comode e chiuse, e portare con sé solo lo stretto necessario, soprattutto se si hanno difficoltà motorie, problemi cardiaci o si è in gravidanza.

Servizi e regole in spiaggia

La spiaggia è completamente naturale: non ci sono punti d’ombra né cestini per i rifiuti. È quindi importante portare con sé acqua, un ombrellone e un sacchetto per raccogliere i propri rifiuti.

Per proteggere l’ambiente e garantire una visita tranquilla a tutti, è vietato fumare e non sono ammessi cani.

L’assessora al Turismo e alla Politiche del mare Silvia Travison ha dichiato che “con l’attivazione del presidio di salvamento a Cala Violina, compiamo un importante avanzamento nella valorizzazione e nella salvaguardia delle nostre coste. Il nostro lavoro annuale mira a potenziare i servizi, e l’estensione di questo piano di sicurezza a un luogo simbolo come Cala Violina dimostra la concreta volontà dell’amministrazione di offrire un’accoglienza sempre più elevata in termini di qualità e sicurezza”.