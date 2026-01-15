12.2 C
Firenze
giovedì 15 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Quasi la metà dei campi è già “green”: ufficiale il riconoscimento del Distretto Aldobrandesco

Grosseto: nasce un patto territoriale per l'ambiente. Novecento aziende coinvolte, eccellenze Igp e Docg

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

GROSSETO – La mappa della Toscana “green” si allarga ancora. La regione rafforza la sua vocazione sostenibile e tocca quota dodici distretti biologici riconosciuti. L’ultimo tassello, ufficializzato nei giorni scorsi, è il Distretto Aldobrandesco.

Si tratta di un’area strategica nel cuore della provincia di Grosseto. Cinque i comuni che hanno deciso di fare rete: Pitigliano, Sorano, Semproniano, Castell’Azzara e Roccalbegna. Un patto di territorio che unisce amministrazioni, agricoltori e comunità locali.

Soddisfatto il presidente della Regione, Eugenio Giani. Per il governatore, la Toscana si conferma “pioniera nella promozione di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente”. È il frutto di un percorso legislativo iniziato nel 2019, che oggi porta risultati concreti in termini di investimenti. Sulla stessa linea l’assessore all’economia Leonardo Marras, che sottolinea la consapevolezza degli attori locali. Qui convivono aree montane fragili e imprese dinamiche, capaci di valorizzare un patrimonio storico e naturale unico.

I numeri descrivono una realtà agricola di primo piano. L’area complessiva sfiora i 55mila ettari. Di questi, oltre 21mila sono superficie agricola utilizzata. La terra è il motore dell’economia locale: su 1.611 imprese totali, ben 909 operano nel settore agricolo-forestale.

A farla da padrone sono vite e olivo, colture antiche e radicate. Si produce Olio Toscano IGP e vini di eccellenza come il Montecucco DOCG e il Bianco di Pitigliano. Il tutto sotto il grande ombrello della DOC Maremma e delle Strade del Vino, che attirano un turismo di qualità. Non mancano le nicchie gastronomiche, dai fagioli di Sorano al pecorino di Roccalbegna.

Il dato più significativo, però, riguarda il metodo di coltivazione. Circa 400 aziende sono già certificate biologiche. In pratica, il 48% della superficie agricola è coltivata senza chimica. Quasi la metà del territorio ha già scelto il futuro.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.2 ° C
13.5 °
11.6 °
71 %
2.1kmh
75 %
Gio
11 °
Ven
13 °
Sab
12 °
Dom
12 °
Lun
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1052)ultimora (950)Eurofocus (43)demografica (33)sport (26)Serie A (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati