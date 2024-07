Seconda edizione per il Meeting Accademia Grosseto Biliardo Sportivo

Getting your Trinity Audio player ready...

GROSSETO – È in arrivo la seconda edizione del Meeting Accademia Grosseto Biliardo Sportivo. Il Comune di Grosseto collabora con l’Asd Accademia Grosseto per organizzare l’appuntamento.

La manifestazione si terrà il 20 luglio alle 14 in via Zircone20 a Grosseto. Molti i nomi di risonanza internazionale appartenenti all’ambiente del biliardo che saranno presenti all’evento: oltre a due esponenti di spicco dell’ambito grossetano Simone Francioli e Moreno Funzione, parteciperanno anche Sandro Giachetti, David Martinelli e Matteo Gualemi che sono stati campioni mondiali.

Tra gli sfidanti anche il vincitore del meeting dello scorso anno, Andrea Ragonesi; il campione italiano a squadra, Michele Cosci e Omar Casarotto che invece è arrivato settimo al campionato italiano master.

“Siamo felici – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi – di ospitare per il secondo anno a Grosseto un meeting di biliardo di tale livello. Sarà una grande occasione per diffondere il turismo sportivo e far conoscere la nostra realtà territoriale in Italia e nel mondo. La nostra amministrazione è molto attenta agli eventi sportivi a dimostrazione di ciò vi è l’intitolazione dell’Ambito Maremma Toscana Sud, di cui Grosseto è comune capofila, a Comunità Europea dello Sport 2024“.

“Ringrazio, – commenta il presidente dell’Asd Accademia Grosseto Alessandro Infantino – il sindaco Vivarelli Colonna, il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti e l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi per averci permesso di essere qui oggi a presentare un’iniziativa a cui, come società, teniamo molto e cioè la seconda edizione del Meeting Accademia Grosseto dedicato al biliardo sportivo. Sarà un’occasione per far conoscere la nostra società e le attività legate al biliardo che portiamo avanti ogni giorno, in un’ottica di crescita e di promozione del territorio maremmano oltre i confini regionali e nazionali”.