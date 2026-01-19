11 C
Firenze
lunedì 19 Gennaio 2026
Il Grecale non dà tregua: vento forte, allerta gialla estesa a tutto martedì

Il meteo non migliora: avviso valido per l'intero venti gennaio. Correnti d'aria intense colpiscono il centro-nord della regione

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Allerta gialla per vento (foto Toscana Notizie)
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – Il Grecale non molla la presa. Le raffiche continueranno a sferzare buona parte della regione anche nelle prossime ore. Per questo motivo, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha deciso di estendere l’allerta gialla.

L’avviso di criticità coprirà l’intera giornata di domani, martedì 20 gennaio. Il vento forte insisterà in particolare sulle pianure centro-settentrionali. Nel mirino ci sono l’area fiorentina, il bacino Bisenzio-Ombrone nel pistoiese, il Valdarno inferiore e la zona Valdelsa-Valdera.

La raccomandazione ai cittadini è quella della massima prudenza. Per conoscere nel dettaglio i rischi e i comportamenti corretti da adottare, la Regione invita a consultare la sezione dedicata “Allerta meteo” sul proprio portale web ufficiale.

© Riproduzione riservata

