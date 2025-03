Aprilia RS 660 e RS 660 Factory 2025: più potenza, aerodinamica evoluta ed elettronica raffinata

(Adnkronos) – Il 2025 segna un’importante evoluzione per la Aprilia RS 660, già punto di riferimento tra le medie sportive. Con un design aggiornato, maggiore potenza e un pacchetto elettronico ancora più avanzato, la nuova RS 660 si prepara a conquistare sia gli appassionati della guida su strada sia i motociclisti più esigenti in pista. A partire da marzo, la nuova Aprilia RS 660 sarà disponibile presso i concessionari, mentre per chi cerca prestazioni ancora più esclusive debutta la versione RS 660 Factory, con equipaggiamento premium e sospensioni Ohlins pluriregolabili. L’ultima evoluzione della Aprilia RS 660 introduce diverse migliorie tecniche e stilistiche. La carenatura aggiornata integra nuove winglets aerodinamiche, progettate per migliorare la stabilità alle alte velocità e ottimizzare il flusso d’aria. Il motore bicilindrico parallelo ha beneficiato di un incremento di potenza, raggiungendo ora i 105 CV, un valore che, unito al peso contenuto di 183 kg in ordine di marcia, garantisce un rapporto peso/potenza tra i migliori della categoria. L’elettronica si arricchisce con nuove funzionalità avanzate, tra cui il launch control, ideale per partenze fulminee, e una strumentazione TFT a colori di ultima generazione, più leggibile e completa. Per i motociclisti che cercano il massimo delle prestazioni, Aprilia introduce la RS 660 Factory, una versione ancora più raffinata che porta il DNA racing del marchio ai massimi livelli. Questo allestimento esclusivo si distingue per la presenza di sospensioni Ohlins pluriregolabili, che offrono un controllo superiore e una risposta perfetta in ogni situazione di guida —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)