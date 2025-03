BMW Motorrad: le nuove F 900 R e F 900 XR tra innovazione e prestazioni

(Adnkronos) –

BMW Motorrad presenta le nuove F 900 R e F 900 XR, due modelli rinnovati che combinano design evoluto, maggiore leggerezza e tecnologie avanzate, offrendo un’esperienza di guida ancora più emozionante. La nuova BMW F 900 R accentua il suo spirito sportivo con una posizione di guida più aggressiva, mentre la F 900 XR migliora l’aerodinamica per garantire maggiore comfort nei viaggi lunghi. Entrambi i modelli vantano una riduzione di peso di 3 kg, grazie a cerchi più leggeri di 1,8 kg e a una nuova batteria meno pesante di 0,8 kg. Entrambe le moto sono equipaggiate con il motore bicilindrico in linea da 895 cc e 105 CV, conforme alla normativa Euro 5+. La nuova modalità di guida “Dynamic”, di serie, assicura un’accelerazione più reattiva, mentre il Dynamic Traction Control (DTC) e il controllo della coppia

di trascinamento del motore migliorano la sicurezza su strada. Il nuovo silenziatore sportivo Akrapovic, disponibile come accessorio, non solo esalta il sound del motore, ma riduce anche il peso di 1,2 kg. Le nuove forcelle telescopiche a steli rovesciati completamente regolabili offrono un controllo superiore su ogni percorso. La dotazione di sicurezza si arricchisce con il BMW Motorrad ABS Pro, che ottimizza la frenata anche in curva, e il Dynamic Brake Control (DBC), che evita accelerazioni indesiderate durante la decelerazione. La F 900 XR è dotata del pacchetto Headlight Pro, che include fari adattivi e luci diurne, oltre a una porta USB-C e manopole riscaldate. La F 900 R presenta una nuova ergonomia, con manubrio e pedane riposizionati per un assetto più sportivo. Le due moto sono disponibili in tre varianti cromatiche: • BMW F 900 R: Snapper Rocks Blue, Blackstorm metallizzato (Triple Black), Lightwhite with Racingblue. • BMW F 900 XR: Racing Red, Blackstorm metallizzato (Triple Black), Lightwhite with Racingblue.

BMW Motorrad offre una gamma di accessori per personalizzare ogni dettaglio, tra cui silenziatore Akrapovic, parabrezza alto, selle comfort, protezioni per le mani e borse laterali.



Le nuove BMW F 900 R e F 900 XR ridefiniscono il segmento delle roadster e delle crossover di media cilindrata, rappresentando due delle novità più interessanti per il 2025. La naked colpisce per la sua agilità, l’impostazione sportiva e una tempra capace di soddisfare anche gli appassionati della guida dinamica, senza risultare estrema. La XR, invece, è una tuttofare: perfetta per l’uso quotidiano e ideale per le gite fuori porta, dove offre protezione, sicurezza e tanto divertimento. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)