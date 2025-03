BMW Motorrad svela i nuovi BMW C 400 X e BMW C 400 GT

(Adnkronos) –

BMW Motorrad rinnova la sua gamma di scooter di medie dimensioni con il lancio dei nuovi BMW C 400 X e BMW C 400 GT. Progettati per la mobilità urbana e il touring, offrono un mix di prestazioni, sicurezza e connettività avanzata. Entrambi i modelli montano un motore monocilindrico da 25 kW (34 CV) a 7.500 giri/min, con una coppia massima di 35 Nm a 5.750 giri/min. La trasmissione CVT e il braccio oscillante ad alta rigidità torsionale garantiscono un’erogazione fluida e prestazioni brillanti. I nuovi BMW C 400 X e BMW C 400 GT sono omologati Euro5+. Migliorata anche la sicurezza con: • ABS Pro: maggiore stabilità anche nelle frenate in curva. • Dynamic Brake Control (DBC): riduce lo spazio di arresto evitando aperture involontarie dell’acceleratore in frenata. • Dynamic Traction Control (DTC) e controllo della coppia di trascinamento (MSR): stabilizzano il veicolo su fondi scivolosi o durante decelerazioni improvvise. La strumentazione è ora più evoluta con un display TFT da 6,5 pollici di serie, compatibile con l’app BMW Motorrad Connected, che permette di gestire chiamate, musica e navigazione direttamente dal manubrio. Il BMW C 400 GT offre come optional un display da 10,25 pollici, con funzioni avanzate di infotainment. Il vano portaoggetti è dotato di raffreddamento attivo e presa USB, rendendo più pratico l’uso dello smartphone durante gli spostamenti. Il volume di stivaggio aumenta su entrambi i modelli, con un incremento di 3 litri sul C 400 X e 12 litri sul C 400 GT. BMW introduce un bauletto da 43,5 litri, ora elettrificato, con illuminazione interna e presa USB. Sono disponibili anche nuovi accessori come protezioni per la carrozzeria e paramani. Il BMW C 400 X si distingue per il nuovo design del frontale e l’introduzione della variante “Rugged”, caratterizzata da una livrea Kalamata metallic matt, cerchi e dettagli rossi in stile off-road, oltre a una sella bicolore e protezioni opzionali. Il BMW C 400 GT, invece, offre un’ergonomia migliorata e la versione “Exclusive”, con carrozzeria Diamondwhite metallic, cerchi dorati, pinze freno dorate e dettagli esclusivi come il logo proiettato a terra. Con questi aggiornamenti, BMW Motorrad rafforza la sua proposta nel segmento degli scooter premium, combinando comfort, sicurezza e connettività all’avanguardia. Una prova in notturna lungo le strade di Roma, un’ottima occasione per testare le due novità firmate BMW Motorrad.

Il BMW C 400 X è divertente, maneggevole e agile. Offre una protezione aerodinamica ridotta, ma il suo design avveniristico e fuori dal comune riflette perfettamente la sua vocazione. Il motore monocilindrico garantisce una notevole coppia ai bassi regimi. Ottima la frenata, così come la tenuta di strada. Il BMW C 400 GT, invece, assicura una protezione aerodinamica decisamente superiore, grazie a un parabrezza regolabile e di dimensioni maggiori rispetto a quello del C 400 X. Più confortevole, offre una strumentazione all'avanguardia e un elevato livello di comfort.