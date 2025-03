Continental è Official Tyre delle gare toscane

(Adnkronos) – Tra qualche giorno partirà la stagione 2025 delle grandi Classiche del ciclismo italiano firmate RCS Sports & Events, Continental ancora una volta sarà protagonista, in qualità di Official Tyre. Si tratta del week end di sabato 8 e domenica 9 marzo nello splendido scenario delle Crete Senesi, Strade Bianche e la sua Gran Fondo. «Si apre un’altra grande stagione di ciclismo e Continental è pronta a viverla nuovamente con un ruolo da protagonista – sottolinea Giorgio Cattaneo, Responsabile Comunicazione di Continental Italia –. Lavoriamo con dedizione ogni giorno su temi chiave come Ricerca e Innovazione per proporre sul mercato prodotti premium capaci di posizionarsi a livelli d’eccellenza, con focus particolare sul fattore sicurezza. Anche quest’anno abbiamo deciso di sposare gli eventi firmati RCS Sports & Events perché crediamo che siano una piattaforma di comunicazione perfetta per raggiungere un target ampio ed eterogeneo, sensibilizzandolo sulla nostra vision e value proposition».



L'impegno di Continental nelle grandi Classiche proseguirà nell'arco del 2025. Dopo la Gran Fondo Strade Bianche, seguiranno infatti le sette tappe della Tirreno-Adriatico, dal 10 al 16 marzo, la Milano–Torino, il 19 marzo, la Milano–Sanremo, quest'anno anche in versione femminile con la Sanremo Women il 22 marzo, e il Giro d'Abruzzo, che si correrà dal 15 al 18 aprile. Dopo l'estate, il calendario si chiuderà con il Gran Piemonte, Il Lombardia e la sua Gran Fondo, rispettivamente il 9, l'11 e il 12 ottobre.