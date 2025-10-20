17.7 C
Firenze
lunedì 20 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

CUPRA celebra la milionesima vettura prodotta a Martorell

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – La milionesima CUPRA ha lasciato la linea di assemblaggio dello stabilimento di Martorell, segnando un traguardo cruciale nella storia del marchio sportivo di SEAT. Il modello che rappresenta questo momento è una Formentor VZ e-HYBRID, la versione plug-in del SUV coupé simbolo della nuova era del brand. A poco più di sei anni dalla nascita ufficiale di CUPRA, avvenuta nel 2018, il raggiungimento di un milione di unità prodotte conferma la solidità industriale e la crescita costante all’interno del Gruppo Volkswagen. 

La Cupra Formentor è la prima vettura sviluppata interamente per CUPRA, e riassume l’essenza del marchio: design sportivo, tecnologia avanzata e propulsione elettrificata. Con oltre il 60% delle vendite globali, il modello rappresenta la punta di diamante di una gamma che combina alte prestazioni e attenzione all’ambiente. L’esemplare numero un milione, un’ibrida ricaricabile, sintetizza il percorso verso una mobilità sostenibile che non rinuncia al piacere di guida. 

 

In pochi anni CUPRA è passata da marchio emergente a protagonista internazionale, presente in oltre cinquanta mercati. La crescita è stata sostenuta da modelli come la Born, prima elettrica al 100%, e da una rete commerciale sempre più moderna, con showroom dedicati e spazi digitali pensati per un pubblico giovane e connesso. 

“Raggiungere un milione di auto prodotte in così breve tempo dimostra la forza di CUPRA e la chiarezza della nostra visione”, ha dichiarato Wayne Griffiths, CEO del marchio. Prossimi all’arrivo sono il Tavascan, SUV coupé completamente elettrico, e la Raval, city car a zero emissioni destinata a espandere la presenza urbana del brand. 

Lo stabilimento di Martorell, che nel 2025 compirà trent’anni, sta evolvendo per accogliere la produzione di modelli 100% elettrici, in linea con la strategia di decarbonizzazione e digitalizzazione dei processi produttivi promossa da CUPRA. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.7 ° C
19.6 °
15.7 °
64 %
1kmh
75 %
Lun
17 °
Mar
17 °
Mer
16 °
Gio
20 °
Ven
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2086)ultimora (1389)vid (287)tec (107)Lav (82)sal (70)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati