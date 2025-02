Dacia Jogger: tecnologia ADAS per sicurezza e comfort

(Adnkronos) –

Dacia Jogger è il crossover versatile che unisce l'ampiezza di una familiare, la praticità di un multispazio e l'assetto solido di un SUV. Disponibile fino a 7 posti, offre un'esperienza di guida stabile e sicura, arricchita da avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS) progettati per garantire protezione e benessere a bordo. Dacia Jogger, a partire dall'allestimento Essential, è equipaggiata con dispositivi di sicurezza conformi al regolamento GSR2, tra cui: • Event Data Recorder (EDR) – Registra i dati in caso di incidente. • riconoscimento della segnaletica stradale con avviso di superamento del limite di velocità. • Lane Departure Warning – Avviso di superamento involontario della corsia. • assistente al mantenimento della corsia – Corregge la traiettoria in caso di uscita involontaria. • sistema di monitoraggio dell'attenzione del conducente – Previene le distrazioni causate dalla stanchezza. • sensori di parcheggio posteriori – Migliorano la visibilità e la sicurezza in manovra. • sensori di luminosità e pioggia – Regolano automaticamente fari e tergicristalli. • frenata automatica di emergenza – Riconosce pedoni e ciclisti, attivando il freno in caso di necessità. • segnale stop di emergenza – Avvisa gli altri utenti della strada in caso di frenata improvvisa. Grazie al pulsante "My Safety", posizionato sul cruscotto, il conducente può attivare con un semplice tocco le impostazioni ADAS personalizzate, garantendo un'esperienza di guida ancora più intuitiva. Oltre ai sistemi ADAS, Dacia ha introdotto il Rescue Code, un QR Code applicato sul parabrezza e sul lunotto posteriore. Questo codice permette ai soccorritori di accedere rapidamente alla scheda di emergenza del veicolo, ottimizzando gli interventi in caso di incidente. Per gli amanti dell'outdoor, Jogger offre il Pack Sleep, disponibile come optional, che trasforma l'abitacolo posteriore in un comodo letto. Un'opzione ideale per chi desidera esplorare la natura in totale libertà e comodità.