Desner LoJo W300: il quadriciclo che sembra un’auto

(Adnkronos) – Il Desner LoJo W300 è un innovativo quadriciclo elettrico progettato per competere con modelli come Citroën Ami e Fiat Topolino, distinguendosi per caratteristiche che lo avvicinano a un'automobile tradizionale. Con una lunghezza di 3,06 metri, una larghezza di 1,49 metri e un'altezza di 1,63 metri, il W300 offre dimensioni compatte e uno stile moderno. Le linee arrotondate e i gruppi ottici a LED dal design unico definiscono l'estetica del veicolo. Il frontale ospita lo sportellino per la ricarica con due prese, supportando anche la ricarica veloce. Posteriormente, il portellone garantisce un accesso pratico, mentre i fanali posteriori seguono il design armonico del quadriciclo. L'abitacolo si caratterizza per l'uso diffuso di materiali plastici e include un display infotainment da 8 pollici, un volante a due razze con comandi integrati e un supporto per smartphone. Sul tunnel centrale si trovano il cambio monomarcia e la leva del freno a mano, mentre il pulsante per selezionare le modalità di guida (Electric o Sport) è situato dietro il volante. Disponibile in due versioni, a quattro posti o due posti con zona di carico, il LoJo W300 offre una motorizzazione elettrica da 41 CV e 92 Nm. La versione a quattro posti monta una batteria da 17,3 kWh con 215 km di autonomia, mentre la versione "Cargo" utilizza una batteria da 13,4 kWh per 170 km di autonomia. La velocità massima è limitata a 90 km/h. Per la ricarica rapida bastano 35 minuti, mentre con una presa domestica servono 5-7 ore.