14.9 C
Firenze
martedì 21 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ford inaugura la prima carrozzeria in un istituto scolastico italiano

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Ford Italia ha inaugurato oggi una carrozzeria all’avanguardia presso l’Istituto Professionale “De Amicis-Cattaneo” di Roma, nel quartiere Testaccio. Si tratta della prima carrozzeria in Italia realizzata da una casa automobilistica all’interno di un istituto scolastico. 

L’iniziativa, che unisce formazione, innovazione e inclusione, offre agli studenti un percorso tecnico-professionale di alto livello, con strumentazioni moderne e tecnologie per veicoli elettrici e ibridi. 

«Investire in un progetto di questo tipo significa investire nel futuro», ha dichiarato Fabrizio Faltoni, Amministratore Delegato di Ford Italia «Quello dell’officina e della carrozzeria è un mestiere che oggi richiede competenze specifiche, conoscenza tecnologica e passione. Grazie a progetti come questo, tanti ragazzi e ragazze possono avvicinarsi al mondo del lavoro con una preparazione solida e in linea con le esigenze del mercato».
 

 

La nuova carrozzeria si inserisce in un trend in crescita tra i giovani. Secondo l’Osservatorio “Giovani e Professioni”, il 25% degli studenti prossimi al diploma valuta una carriera artigianale o tecnico-specializzata, con un interesse crescente per i settori della mobilità e della meccanica.
 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14.9 ° C
16.2 °
14.8 °
91 %
5.1kmh
75 %
Mar
17 °
Mer
18 °
Gio
18 °
Ven
19 °
Sab
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2056)ultimora (1349)vid (305)tec (106)Lav (77)sal (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati