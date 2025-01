Harley-Davidson presente al Motor Bike Expo

(Adnkronos) –

Harley-Davidson all’MBE presenta gli aggiornamenti per la gamma motociclistica 2025. Tra queste, spiccano la Street Glide Ultra, un modello touring completamente equipaggiato per le lunghe percorrenze, e la Pan America 1250 ST, una moto sport adventure pronta per qualsiasi strada. La collezione Cruiser di Harley-Davidson 2025 comprende sei modelli con prestazioni e tecnologie notevolmente migliorate. Ogni modello Cruiser è dotato di un nuovo propulsore Milwaukee-Eight 117 e di sviluppi tecnologici e utilizza il telaio Harley-Davidson Softail con sospensione posteriore mono ammortizzata a scomparsa. La linea Cruiser 2025 comprende i seguenti modelli : Low Rider S, Low Rider ST, Breakout, Heritage Classic, Fat Boy e infine lo Street Bob.



Tra le novità troviamo il modello Harley-Davidson Sportster S, progettato per offrire un’esperienza di guida straordinaria con una forte spinta propulsiva. Il suo peso leggero, le caratteristiche tecnologiche e il design audace fan si che questa due ruote sia indirizzata soprattutto a motociclisti esperti. L’altra nobvità 2025 è il modello Pan America 1250 ST, una moto sport adventure dinamica, ideale sia per gli spostamenti quotidiani che per le escursioni più avventurose. Pan America 1250 ST offre una posizione di guida eretta mentre l’erogazione di potenza del motore raffreddato a liquido è costante e progressiva. All’anteriore si nota una ruota anteriore da 17″ e sospensioni e freni di alta qualità. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)