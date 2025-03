Hyundai espande la produzione di veicoli elettrici in Europa

(Adnkronos) –

Hyundai accelera la transizione verso la mobilità elettrica con un nuovo investimento strategico: lo stabilimento di Hyundai Motor Turkiye, situato a İzmit, si prepara ad avviare la produzione di veicoli elettrici nel 2026. Questa iniziativa rafforza la capacità produttiva del brand in Europa e rappresenta un passo significativo verso una mobilità più sostenibile. Con oltre tre milioni di veicoli prodotti in 28 anni, lo stabilimento turco è uno dei principali poli produttivi di Hyundai al di fuori della Corea del Sud. L’espansione dell’impianto consentirà di incrementare la gamma EV, ridurre l’impatto ambientale e favorire lo sviluppo dell’industria locale. Il sito produttivo turco si affianca allo stabilimento Hyundai Motor Manufacturing Czech di Nosovice, in Repubblica Ceca, il primo impianto del brand a funzionare interamente con energia rinnovabile. Qui, la produzione di Kona Electric è iniziata già nel 2020, segnando un’importante tappa nella strategia elettrica di Hyundai. Pur concentrandosi sui veicoli elettrici, la fabbrica di İzmit continuerà a produrre modelli con motore a combustione interna, garantendo così una transizione graduale verso un futuro a zero emissioni.

Hyundai Motor Turkiye pone grande attenzione all’approvvigionamento locale: oltre il 55% dei componenti dei veicoli prodotti proviene da una rete di più di 50 fornitori turchi. Questa scelta non solo sostiene l’economia nazionale, ma ottimizza anche la catena di fornitura e riduce l’impatto ambientale legato al trasporto dei materiali.

L’obiettivo finale di Hyundai è chiaro: raggiungere il 100% di vendite EV in Europa entro il 2035, confermando il suo ruolo di leader nella mobilità sostenibile.

